　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

Delta入侵「莆田製鞋業」停擺！工廠無限期停工中　電商退單增加

▲福建莆田Delta疫情。（圖／CFP）

▲福建莆田Delta疫情嚴峻。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委通報，13日0到24時，新增本土病例59例（均在福建，其中廈門市32例、莆田市24例、泉州市3例），新增本土無症狀1例（在福建莆田市）。莆田疫情的突然爆發，對當地制鞋業產生了不小的考驗。目前，當地大部分鞋業工廠均已停產。

據《界面新聞》報導，眾所周知，鞋業是莆田的支柱產業、當家產業，制鞋業產業發達。據莆田鞋業協會的統計，莆田目前有4200多家制鞋企業。莆田是大陸聞名的「鞋城」，該市鞋業企業4200多家，從業人員50多萬人，產值超千億元人民幣，產量12.6億雙、占大陸產量的9.3%。

莆田疫情的突然爆發，對當地制鞋業產生了不小的考驗。在生產環節，當地其他商家和廠家表示，目前鞋業工廠均已暫停營業，所有員工居家隔離，鞋類私營門店也已關閉。

而疫情發展至今，仙遊縣乃至整個莆田市，大部分鞋業工廠均已停產。有鞋廠經營者表示，以前的疫情莆田不是中心，影響不大，本次疫情來得突然，還沒能做好準備。

▲▼ 莆田鞋 。（圖／記者魏有德攝）

▲當地鞋商無限期放假 。（圖／記者魏有德攝）

在批發環節，莆田的鞋類批發檔口大部分在中國莆田鞋業服裝城內，位於市區，離高風險區仙遊縣楓亭鎮有一段距離，但疫情關係，現在也大都停業。

在零售環節，線下零售店固然也因疫情關係歇業，而線上店則受困於物流。據《福建日報》報導，仙遊縣70%的郵政快遞營業網點已暫停營業，6個快件中轉場服務阻斷，影響涉及全縣所有18個鄉鎮。莆田市其他縣區郵政快遞服務基本保持暢通，但不排除部分物流企業因運力減弱暫停收件的情況。

多名當地鞋子微商表示，目前只能接受預訂，發貨時間需另行通知。而且有微商指出，感受到近日鞋子的退單量有所增加。

對於疫情有可能對莆田鞋業造成的損失，莆田鞋業協會秘書長王德春回應，目前協會還在進一步觀察中，現階段服從政府政策安排。

►中秋節別忘了買這個

ET快訊
打AZ痛爆！狂吞普拿疼都沒用　美女醫解答2關鍵吃法
爸媽「7月打莫德納」尷尬了　他傻眼：能重排AZ嗎？
麥當勞女員工染疫！北市匡列36人「PCR出爐」
周潤發搭小黃被拒載！　司機「反問9字」他啞口無言
快訊／日本宣布：再贈台50萬劑AZ疫苗
快訊／璨樹來襲他河邊釣魚遭沖走　3公里外泥灘尋獲遺體
阿扁家門「可疑牛皮紙袋」真相曝！　分局長遭記過2次
iPhone出現安全漏洞！　沒點連結也遭入侵
500元「客庄券」來了！中籤機率增　適用範圍公布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

莆田Delta疫情波及6校　學生家長：天氣熱，哪有人戴口罩啊

Delta入侵「莆田製鞋業」停擺！工廠無限期停工中　電商退單增加

王毅6天4國訪問抵新加坡　星國外長力挺加速「南海行為準則」協商

廈門「半封城」！一天暴增32例確診　管控連夜升級

陸新增本土確診59例　孩童未接種疫苗19人確診成防疫缺口

直播大走光！女網紅「倒立一字馬」掉出奶　下場好淒慘

婚宴播放甜蜜照竟「跳針色情片」！　持續半分鐘賓客全嚇呆

老翁公車上脫褲排泄！　司機到站才發現「整車沾滿黃金」崩潰了

高分學霸錄取名校！淡定跑外送　「勵志原因曝光」他勸世：別學我

璨樹颱風不闖「魔都結界」了　上海「超前部署」轉移安置36萬人

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

阿婆買「普通小電扇」竟花4800元　請人組裝才知被坑！上網查才590元

女子怕拔智齒腫痛實測消炎妙招 手術前喝1.9公升鳳梨汁超有效！

不怕死？陸男颱風天划橡皮艇偷渡　頂著強風抵金門...1個月已累積4起

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

莆田Delta疫情波及6校　學生家長：天氣熱，哪有人戴口罩啊

Delta入侵「莆田製鞋業」停擺！工廠無限期停工中　電商退單增加

王毅6天4國訪問抵新加坡　星國外長力挺加速「南海行為準則」協商

廈門「半封城」！一天暴增32例確診　管控連夜升級

陸新增本土確診59例　孩童未接種疫苗19人確診成防疫缺口

直播大走光！女網紅「倒立一字馬」掉出奶　下場好淒慘

婚宴播放甜蜜照竟「跳針色情片」！　持續半分鐘賓客全嚇呆

老翁公車上脫褲排泄！　司機到站才發現「整車沾滿黃金」崩潰了

高分學霸錄取名校！淡定跑外送　「勵志原因曝光」他勸世：別學我

璨樹颱風不闖「魔都結界」了　上海「超前部署」轉移安置36萬人

趙春山／中美關係回復習近平得等　拜登致電只為防衝突

朋友中秋買「沙茶醬」他納悶！網曝英文驚呆了：真的是烤肉醬

睡夢遇火劫1死1命危！父母倒地前　用生命最後力氣救兒：快逃

建議售價50「一刷變56元」！店員跳針3次他氣炸　網驚：有這種事？

張亞中遭送考紀會　江啟臣反對：我指派的選監委員沒被通知與會

喬科維奇爆哭後發文恭喜兩冠軍　梅德韋傑夫暖回：你是真正的冠軍

8月消費！發票日期「是下個月的」他傻了　內行曝真相：正常

莫名生氣不耐煩、懶得吃飯　5個情況代表你「累過頭了」

莆田Delta疫情波及6校　學生家長：天氣熱，哪有人戴口罩啊

高手在民間！板橋20元蕃茄糖葫蘆老店　凍漲多年網友誇喊太佛心

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

大陸熱門新聞

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

婚宴播甜蜜照變色情片！　持續半分鐘賓客全嚇呆

學霸淡定跑外送　他勸世：別學我

老翁公車上脫褲解放　司機到站見「一堆黃金」崩潰了

便秘女酵素吃3年　腸道「爬滿棕黑色紋路」變蛇皮

璨樹颱風不闖魔都結界了　上海轉移安置36萬人

正妹老師赴飯局遭猥褻！下半身全裸

22歲正妹玩飛魚溺斃！遺體只剩下內衣

超愛摳鼻屎！8歲男童顱內感染送醫急救

廈門「半封城」！一天暴增32例確診

5歲萌童報案撿到2歲寶寶！母親1hr才發現孩子丟了

陸新增本土確診59例 孩童未接種疫苗19人確診成防疫缺口

報平安？　馬雲睽違114天首現身

男子敗訴後闖事務所槍殺律師 行兇完搶BMW逃逸被逮

更多熱門

相關新聞

陸新增本土確診59例 孩童未接種疫苗19人確診成防疫缺口

陸新增本土確診59例 孩童未接種疫苗19人確診成防疫缺口

大陸國家衛健委今（14）日公布，9月13日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例92例。其中境外輸入病例33例，另有本土病例59例全部發生在福建檢出，為本輪莆田Delta疫情傳播鏈的擴散。值得注意的是，廈門公布的32例確診超過疫情風暴中心的莆田24例。

彰化12至17歲青少年9成6願打BNT

彰化12至17歲青少年9成6願打BNT

新冠病毒流感、輕症化？2大權威醫曝「變化關鍵」

新冠病毒流感、輕症化？2大權威醫曝「變化關鍵」

車廠改生產呼吸器不奇怪　研調：3成企業將疫情納安全戰略

車廠改生產呼吸器不奇怪　研調：3成企業將疫情納安全戰略

五星飯店住房慘跌！圓山、福華反駁了

五星飯店住房慘跌！圓山、福華反駁了

關鍵字：

莆田疫情鞋業

讀者迴響

熱門新聞

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

醫推薦「第一劑」打這支疫苗：保護力最好

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

直擊／李炳輝菜市場復工賣唱　殘障補助遭取消「日賺500」妻嘆：好可憐

電風扇冷氣「別猛吹這6部位」！專家警告：恐拉肚子

台灣泡麵霸主　老饕選出1帝3王

她腰痠拖到腎爛！醫一插…「抹茶牛奶狂流」看傻

獨／打完高端連衝3次急診　42歲客運司機猝死宿舍

南投妹遭輾肋斷刺心臟！27秒驚悚畫面曝

「最美主持人」李明璇當街遭呼巴掌　驚嚇宮縮

燙青菜給豆芽被負評！闆娘駁：是綠豆蛻變的菜

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

鄧佳華不離職了！合體連千毅直播

鄧佳華職位逆轉！連千毅諾讓他做這事

曾經吸迷妹舉牌守候！　豐原「興農牛莊」4年砍價1億再求售

更多

最夯影音

更多
許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面