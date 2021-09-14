Delta入侵「莆田製鞋業」停擺！工廠無限期停工中　電商退單增加

▲福建莆田Delta疫情嚴峻。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委通報，13日0到24時，新增本土病例59例（均在福建，其中廈門市32例、莆田市24例、泉州市3例），新增本土無症狀1例（在福建莆田市）。莆田疫情的突然爆發，對當地制鞋業產生了不小的考驗。目前，當地大部分鞋業工廠均已停產。

據《界面新聞》報導，眾所周知，鞋業是莆田的支柱產業、當家產業，制鞋業產業發達。據莆田鞋業協會的統計，莆田目前有4200多家制鞋企業。莆田是大陸聞名的「鞋城」，該市鞋業企業4200多家，從業人員50多萬人，產值超千億元人民幣，產量12.6億雙、占大陸產量的9.3%。

莆田疫情的突然爆發，對當地制鞋業產生了不小的考驗。在生產環節，當地其他商家和廠家表示，目前鞋業工廠均已暫停營業，所有員工居家隔離，鞋類私營門店也已關閉。

而疫情發展至今，仙遊縣乃至整個莆田市，大部分鞋業工廠均已停產。有鞋廠經營者表示，以前的疫情莆田不是中心，影響不大，本次疫情來得突然，還沒能做好準備。

▲當地鞋商無限期放假 。（圖／記者魏有德攝）

在批發環節，莆田的鞋類批發檔口大部分在中國莆田鞋業服裝城內，位於市區，離高風險區仙遊縣楓亭鎮有一段距離，但疫情關係，現在也大都停業。

在零售環節，線下零售店固然也因疫情關係歇業，而線上店則受困於物流。據《福建日報》報導，仙遊縣70%的郵政快遞營業網點已暫停營業，6個快件中轉場服務阻斷，影響涉及全縣所有18個鄉鎮。莆田市其他縣區郵政快遞服務基本保持暢通，但不排除部分物流企業因運力減弱暫停收件的情況。

多名當地鞋子微商表示，目前只能接受預訂，發貨時間需另行通知。而且有微商指出，感受到近日鞋子的退單量有所增加。

對於疫情有可能對莆田鞋業造成的損失，莆田鞋業協會秘書長王德春回應，目前協會還在進一步觀察中，現階段服從政府政策安排。