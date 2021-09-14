疫苗拼打第3劑　權威期刊《刺胳針》：不需要，可能引發心肌炎

▲我國BNT疫苗9月23起將優先提供12~17歲學生在校接種，其餘BNT也會優先提供給「18歲至22歲民眾」。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

國內外因Delta變種病毒感染擴大，打疫苗後仍確診的突破性感染案例增加，使各國防疫措施開始走向「打第3劑」，不過知名醫學期刊《刺胳針》（The Lancet，又譯柳葉刀）登出報告表示，「目前不需要」。

根據《CNBC》報導，2名美國食品藥物管理局（FDA）官員和世衛組織的科學家研究得出，雖然Delta病毒造成突破性感染，但疫苗仍有效降低重症率及住院率，目前不需要接種加強劑。

專家認為，雖然新冠疫苗對預防輕症的效果可能隨著時間減弱，但對重症的保護力則會一直持續，這是因為人體的免疫系統很複雜，除了有可以保護人免於重病的抗體，還有其他防禦系統。

「目前的證據來說不建議在一般人身上補打第3劑，因為他們對重症的保護力仍然很高，更何況目前還在大流行的階段」，專家也承認，假設免疫力出現進一步減弱，或是有會避開疫苗保護的新變種出現，一般人可能仍要補打疫苗。

專家另表示，如果太早開始讓一般人打加強劑，有出現心肌炎等潛在副作用的風險，這種情況在接種第2劑mRNA疫苗後更為常見，「不必要的加強會導致嚴重的副作用」。