婚宴播放甜蜜照竟「跳針色情片」！　持續半分鐘賓客全嚇呆

▲婚宴大螢幕竟被播放色情片。（示意圖，與本事件無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

浙江省舟山市一對新人本安排在婚宴上播放甜蜜婚紗照，沒想到畫面突然被切換成色情影片，讓全場賓客一片譁然。事後這對新人將婚禮公司告上法院，要求退還雙倍訂金及精神損害賠償。

根據《東方日報》報導，新郎小林（化名）去（2020）年4月找了舟山當地的婚禮公司簽約，婚禮舉辦在去年10月，沒想到當天本來放著甜蜜婚紗照的大螢幕，突然之間被切換成色情影片，還持續了半分鐘左右，直到親友出面制止婚禮公司人員才將影片關閉，不久後竟又再次跳出。

小林及家人感到相當不滿，在場賓客也議論紛紛，今年1月小林決定對婚禮公司提告，要求退還雙倍訂金10800元人民幣（約4萬6200元台幣），及精神損害賠償5萬元人民幣（約21萬4600元台幣）。

法院一審認為，小林與婚禮公司簽訂的合約有效，雙方都應履行契約內容，婚禮公司在婚宴上放出色情影片是疏忽大意的疏失，且對小林及其家人造成精神損害，故應按約雙倍返還訂金，不過鑒於無主觀惡意，審酌婚禮公司應再支付精神損害賠償4000元人民幣（約1萬7100元台幣）。婚禮公司不服提出上訴，但二審仍維持原判。