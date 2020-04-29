宅在家也不怕身材走樣！阿Ben徐小可靠秘密武器維持體態

▲阿Ben、徐小可深夜開直播，秀出維持有道的體態，讓不少網友們看了好羨慕，紛紛敲碗求分享，兩人也不藏私公開保養之術。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

誰說非常時期少出門，身材就會走樣？常在社群網站分享生活點滴明星夫妻檔阿Ben、徐小可，深夜現身SUPERCUT塑魔纖新品線上發表會，雙雙秀出維持有道的體態，讓不少網友們看了好羨慕，紛紛敲碗求分享，兩人也不藏私公開保養之術。



▲阿Ben、徐小可深夜開直播，秀出維持有道的體態。（圖／記者吳杰澄攝）

徐小可表示飲食很重要，除了少澱粉、少油膩、多蔬菜、多蛋白質，還要多喝水，「因為水分不光是對代謝有幫助，如果你喝水喝多了，其實相對就可以把糖分、飲料全部戒掉」，另外還要選擇一個好的輔助產品，搭配起來，就會「事半功倍」。



▲徐小可靠控制飲食多喝水+輔助產品，幫代謝力加分。（圖／記者吳杰澄攝）

雖說控制飲食很重要，但兩人也坦承常破功，不論是錄影、趕通告，讓晚餐變宵夜，或是宅在家，沒事就追劇吃零食，都很容易讓身材失控，所以他們會隨身攜帶秘密武器，針對不同的狀況需求，幫代謝力加分。



▲阿Ben和徐小可連續兩年為塑魔纖代言。（圖／記者吳杰澄攝）

針對女生最困擾的中廣部位，徐小可會在晚餐後30分鐘，吃有專利微針褐藻素的巔复膠囊，偶爾想放縱犒賞一下自己，就會在吃完宵夜後，再加兩顆黑魔纖，而阿Ben則習慣在運動前多吃2發飆錠，促進身體「暖機」，跑30分鐘流的汗量，大概就等於跑1個小時。



▲▼SUPERCUT塑魔纖2.0版，原料加量、配方再生級。（圖／記者吳杰澄攝）





吃了有感又沒復胖，讓阿Ben和徐小可一試成主顧，連續兩年為塑魔纖代言，如今2.0版新品上市，原料、配方也通通一目瞭然，讓他們吃了更安心。像「發飆超塑錠」，原本40%左旋肉鹼已經是業界最高濃度，今年又升級到51%，還多添加了世界專利的茯苓萃取物；「黑魔纖雙黑高酵膠囊」的黑金蒜活性是一般白蒜的10倍，再加上活性500倍的二代黑藥生薑，讓酵力更加倍。



▲宅在家也要動！阿Ben徐小可示範夫妻運動。（圖／記者吳杰澄攝）

想要有健康好體態，除了聰明吃，還得聰明動！對健身頗有心得的兩人，也親自示範幾招，手拉手可以進行雙人深蹲或是利用沙發練腿、練腹肌，都是好玩好上手又能增進感情的夫妻運動。

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