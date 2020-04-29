　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

宅在家也不怕身材走樣！阿Ben徐小可靠秘密武器維持體態

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲阿Ben、徐小可深夜開直播，秀出維持有道的體態，讓不少網友們看了好羨慕，紛紛敲碗求分享，兩人也不藏私公開保養之術。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

誰說非常時期少出門，身材就會走樣？常在社群網站分享生活點滴明星夫妻檔阿Ben、徐小可，深夜現身SUPERCUT塑魔纖新品線上發表會，雙雙秀出維持有道的體態，讓不少網友們看了好羨慕，紛紛敲碗求分享，兩人也不藏私公開保養之術。

▲居家防疫身材不走樣！阿Ben徐小可靠秘密武器維持體態。（圖／記者吳杰澄攝）
▲阿Ben、徐小可深夜開直播，秀出維持有道的體態。（圖／記者吳杰澄攝）

徐小可表示飲食很重要，除了少澱粉、少油膩、多蔬菜、多蛋白質，還要多喝水，「因為水分不光是對代謝有幫助，如果你喝水喝多了，其實相對就可以把糖分、飲料全部戒掉」，另外還要選擇一個好的輔助產品，搭配起來，就會「事半功倍」。

▲▼居家防疫身材不走樣！阿Ben徐小可靠秘密武器維持體態 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲徐小可靠控制飲食多喝水+輔助產品，幫代謝力加分。（圖／記者吳杰澄攝）

雖說控制飲食很重要，但兩人也坦承常破功，不論是錄影、趕通告，讓晚餐變宵夜，或是宅在家，沒事就追劇吃零食，都很容易讓身材失控，所以他們會隨身攜帶秘密武器，針對不同的狀況需求，幫代謝力加分。

▲居家防疫身材不走樣！阿Ben徐小可靠秘密武器維持體態。（圖／記者吳杰澄攝）
▲阿Ben和徐小可連續兩年為塑魔纖代言。（圖／記者吳杰澄攝）

針對女生最困擾的中廣部位，徐小可會在晚餐後30分鐘，吃有專利微針褐藻素的巔复膠囊，偶爾想放縱犒賞一下自己，就會在吃完宵夜後，再加兩顆黑魔纖，而阿Ben則習慣在運動前多吃2發飆錠，促進身體「暖機」，跑30分鐘流的汗量，大概就等於跑1個小時。

▲▼居家防疫身材不走樣！阿Ben徐小可靠秘密武器維持體態 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲▼SUPERCUT塑魔纖2.0版，原料加量、配方再生級。（圖／記者吳杰澄攝）
▲▼居家防疫身材不走樣！阿Ben徐小可靠秘密武器維持體態 。（圖／記者吳杰澄攝）

吃了有感又沒復胖，讓阿Ben和徐小可一試成主顧，連續兩年為塑魔纖代言，如今2.0版新品上市，原料、配方也通通一目瞭然，讓他們吃了更安心。像「發飆超塑錠」，原本40%左旋肉鹼已經是業界最高濃度，今年又升級到51%，還多添加了世界專利的茯苓萃取物；「黑魔纖雙黑高酵膠囊」的黑金蒜活性是一般白蒜的10倍，再加上活性500倍的二代黑藥生薑，讓酵力更加倍。

▲▼居家防疫身材不走樣！阿Ben徐小可靠秘密武器維持體態 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲宅在家也要動！阿Ben徐小可示範夫妻運動。（圖／記者吳杰澄攝）

想要有健康好體態，除了聰明吃，還得聰明動！對健身頗有心得的兩人，也親自示範幾招，手拉手可以進行雙人深蹲或是利用沙發練腿、練腹肌，都是好玩好上手又能增進感情的夫妻運動。

這裡可以買

發飆超塑錠
https://lihi1.com/TVf1A

黑魔纖雙黑高酵膠囊
https://lihi1.com/JiIOR

塑酵全日代謝組
https://lihi1.com/Q58A3

ET快訊
羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心「現況曝光」
「12萬人捐口罩」名單曝光！捐款數量讓人傻眼：是在哈囉
快訊／台中男持刀刺妻再自殺！1死1重傷
勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　最快3
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

徐小可腿跨阿Ben「超羞夫妻運動」深夜直播　3寶媽減重認：床上運動增加

全家挺防疫！領口罩享咖啡優惠、刷My FamiPay滿200折20

嘉義拾粹院必拍必買攻略　這款低調熱賣好物「鯖」厲害

搶救口罩危肌大作戰！見習網美小吳實測揪好物

丁噹防疫運動招數大公開　粉絲才照做15分鐘「全累壞」！

宅在家也不怕身材走樣！阿Ben徐小可靠秘密武器維持體態

【廣編】momo攜手梓官區漁會　首波推外銷等級「龍虎斑」

提著就很療癒！角落粉絲喝起來　 711全新「角落小夥伴」集點活動

東森購物慶祝連3天0確診　限時買24包衛生紙再送24包

母親節搶34折特惠！東森購物推「BESO時尚輕機能繃帶鞋」　媽咪穿出年輕自信

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

李宣榕被爆33年母胎單身　「過世爸爸」來不及聽到新作品...秒淚崩

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

「母在鍋中煮」小猴緊握媽媽不肯放 右手遭燙傷！送醫 漸復原、努力長大

北捷「不小心巴頭」變十八般武藝　月台當擂台！上位壓制PK剪刀腳

宅在家也不怕身材走樣！阿Ben徐小可靠秘密武器維持體態

【廣編】momo攜手梓官區漁會　首波推外銷等級「龍虎斑」

提著就很療癒！角落粉絲喝起來　 711全新「角落小夥伴」集點活動

東森購物慶祝連3天0確診　限時買24包衛生紙再送24包

母親節搶34折特惠！東森購物推「BESO時尚輕機能繃帶鞋」　媽咪穿出年輕自信

【廣編】可樂果Ｘ台灣啤酒最強聯名夏日限定　網友：一秒到熱炒店　周周再抽萬元現金

又見0！大杯美式限時買11送11　小7再推咖啡優惠響應零確診

邊吃美食邊「戰勝體脂肪」　專業品油師公開秘訣

陳時中一個舉動…網友狂掃荷蘭焦糖煎餅　2個多小時賣光1千份

連假去處新選擇　特斯拉接送　享受美麗假期

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」！　產下一女報喜：珍貴的母親節禮物

倖存西班牙流感！101歲婦又戰勝癌症和新冠病毒　女兒狂讚：我媽有超人DNA

中職／首創職棒防賭信託　國泰世華協助百萬夢想基金

自己粉刷布置…他曝「當房東的辛酸」！同業笑回：比起收益這不值一提

2年前上《101》被笑大媽選手…王菊消風一圈瘦了！　「整型級綠髮近照」網驚認不出

宅在家也不怕身材走樣！阿Ben徐小可靠秘密武器維持體態

五結鄉農會爆保險箱竊案！「31支副鑰遺失」技工涉重嫌　總幹事鞠躬道歉

《怪奇物語》伊萊雯15歲升格製片　催生Netflix「最帥福爾摩斯」亨利卡維爾

如此人母！　9個月大男嬰哭鬧　她夥同小王以吹風機和香菸燙傷凌虐致死

雲端最前線／錢櫃全台停業一週！柯文哲認市府3缺失

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

消費熱門新聞

每年就等這一檔！美式賣場「洗衣神隊友」下殺180元

陳時中一個舉動　網友狂掃荷蘭焦糖煎餅

超有感！洗澡神器電費帳單省6千

小7「角落小夥伴」全新集點活動

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

連3天0確診　東森限時買24包衛生紙再送24包

馬念先創作洗腦神曲成果自覺滿意

小7零確診大杯美式買11送11　

iPhone SE開賣6分鐘　千台現貨火速秒殺

51勞動節星巴克、全聯咖啡優惠

可樂果最強聯名　周周抽萬元現金

特斯拉接送　享受美麗假期

58金高「千日醇」陳年好喝又增值

momo力挺漁民　推外銷等級龍虎斑

更多熱門

相關新聞

3天零確診！台灣「連16天無本土病例」

3天零確診！台灣「連16天無本土病例」

錢櫃大火造成25年來最嚴重KTV傷亡事件，高層團隊28日分頭連開兩場記者會致歉，同時宣布全台17間門市停業一周，對於議員爆料董事長練台生疑似向台北市府施壓，錢櫃代表駁斥這項說法。至於北市府有無疏失？市長柯文哲認了市府有三項缺失，將會立即檢討改進相關做法。《雲端最前線》29日邀請前立法委員沈富雄、中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

Facebook將對觀看直播收費！　預計未來幾週開始實施

Facebook將對觀看直播收費！　預計未來幾週開始實施

直播天王拍賣保時捷　250萬全捐流浪動協

直播天王拍賣保時捷　250萬全捐流浪動協

議員：兩分店1天內火速複檢合格

議員：兩分店1天內火速複檢合格

破天荒！吳燦接任最高院院長 鄭玉山請辭退休有隱情？│行動法庭 第62集

破天荒！吳燦接任最高院院長 鄭玉山請辭退休有隱情？│行動法庭 第62集

關鍵字：

SUPERCUT塑魔纖阿Ben徐小可直播巔复黑魔纖發飆超塑錠左旋肉鹼夫妻運動

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

張雅琴講到哽咽　網友不買單：雙重標準弱爆了

老公呼呼大睡…妻心死「懷抱幼女27F墜亡」

美國警告：新冠肺炎會絕地大反攻

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

尼斯湖水怪史上最大直擊！超清畫面曝

忍住不上床就有300萬入袋！

狄鶯1個月暴肥13公斤！

更多

最夯影音

更多
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面