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熬夜狂歡不怕隔天沒元氣！自備最新派對神器「啤酒＋蜆精」抽中豪禮再爽喝一年

▲▼連假,中秋,熬夜,暢飲,派對,補元氣,護肝,國家級認證,三得利,啤酒,白蘭氏,蜆精。（圖／記者周宸亘攝）

▲全新升級的「三得利頂級啤酒」與擁有國家級護肝認證的「白蘭氏旭沛蜆精」，從這個中秋連假開始，雙雙晉升為人手一組的「兩大派對神器」。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

中秋是團圓的好日子，隨著4天連假即將到來，不少人已經在line群組狂發中秋貼圖，這幾天無論家人聚餐還是好友線上相會，雖然該戴的口罩還是要戴緊緊，但人人都準備好在適當的社交距離下賞月、烤肉和把酒狂歡！

經過一陣子緊繃的疫情，更珍惜與家人共聚的時光，趁中秋節買個幾手啤酒配烤肉，釋放累積已久的心理壓力，重新擁抱暢飲嗨翻的月圓之夜！不過心裡的煩悶緩解了，身體經過吃肉喝酒又熬夜，也要適時補充擁有國家級護肝認證的保健食品，就像最近流行的複合式保養，幫身心全都減壓放鬆一下。

▲▼連假,中秋,熬夜,暢飲,派對,補元氣,護肝,國家級認證,三得利,啤酒,白蘭氏,蜆精。（圖／記者周宸亘攝）

▲期待已久的連假，就是要宅在家大吃派對食物、通宵飲酒，至於隔天的精神，就交給保健食品幫忙打氣！

即將到來的中秋連假，除了謹遵指揮中心的守則，在家烤肉食材也要講求唰嘴高品質的儀式感，同為雙主角的酒水，更要精挑擁有醇厚口感以及馥郁尾韻的頂級啤酒。來自日本大廠的「The PREMIUM MALT'S三得利頂級啤酒」，以追求極致品質的執念，堅持嚴選原料及製程，專注每個釀製細節，實現品牌追求的亮麗麥香。今夏更是迎來全面升級，以歐洲濃香啤酒花與日本深層天然水釀造，再以獨家的二次熬煮製程，引出更濃郁的香氣與風味。全新升級的口感讓酒咖順暢的一口「呼搭啦～」，享受加倍過癮，為節日氣氛升溫！

▲▼連假,中秋,熬夜,暢飲,派對,補元氣,護肝,國家級認證,三得利,啤酒,白蘭氏,蜆精。（圖／記者周宸亘攝）

▲帶來全新風貌的「The PREMIUM MALT'S三得利頂級啤酒」，保留原本厚實的口感，整體香氣則有顯著提升，回甘的尾韻更加細膩鮮明。

連假狂High好幾天，最後一天假期不只要收收心，更要為連續熬夜幾天的身體補補元氣，才能真正找回上班的心情，所幸現在市面上有多種保健食品可選，隨時都能以「食補」概念，幫身心重新打好自信基礎。提到補元氣，口感濃郁的蜆精絕對榜上有名，保健食品領導品牌白蘭氏旗下的「白蘭氏旭沛蜆精」，將台灣東海岸活水黃金蜆與薑蒜以純古法配方調製，經國家級認證擁有豐富的肝醣營養，實驗結果也肯定蜆精降低GOT、GPT以及有助新陳代謝的護肝效果，品牌亦主打低鈉、零脂肪且零膽固醇，除了要幫消費者注入活力，也要幫追求每日飲用做為固定保養的忙碌族群，做好成分管理，無論是熬夜加班或是因為連假嗨到天亮的趴踢族都很推薦。

▲▼白蘭氏蜆精Suntory啤酒跨界合作。（圖／記者周宸亘攝）

▲獲得國家級小綠人認證的「白蘭氏旭沛蜆精」，以溫和不腥的口感，得到不少忙碌上班族與跑趴族的青睞。

誰說啤酒與蜆精的搭配太突兀？為了守護疫情底下每個人的身心平衡，現在只要年滿20歲的消費者，即日起～10/5（二）至全台家樂福、大潤發以及愛買量販店，購買「The PREMIUM MALT'S三得利頂級啤酒」與「白蘭氏旭沛蜆精」各1組，憑有效的發票號碼上網登錄，即可參加抽獎（每張發票限登錄一次），獎項包括白蘭氏旭沛蜆精一年份及The PREMIUM MALT’S三得利頂級啤酒一年份等，無論補充元氣或療癒，都阿莎力的幫得獎者通通打包，派對必備「雙神器」當之無愧，相當誘人！

連假在過，精神體力也要有！趁著難得的假日大啖美食、溫馨小酌，也別忘了再幫大家與自己養生補元氣。大口暢飲「The PREMIUM MALT’S三得利頂級啤酒」的醇厚麥香，再搭配擁有護肝認證的「白蘭氏旭沛蜆精」，從裡到外趕跑煩悶的心情與壓力，抓準現代人個別需要療癒的方向雙管齊下，為身心做足全方位減壓。

活動詳情：https://www.suntory.com.tw/alcohol/premiummalt/sp2021

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