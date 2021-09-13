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美高中申請UN活動　校網提台灣被要求修改　外交部：對台灣人民的挑釁

▲▼吳釗燮接受西班牙世界報專訪。（圖／外交部提供）

▲外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）

記者杜冠霖／綜合報導

根據華爾街日報報導，美高中申請參加UN活動，網站文章提到「台灣」被要求修改。對此，外交部表示，台灣已經是一個國際公認的民主國家，「中國政府任何抹除台灣的做法，都是對台灣人民的挑釁，也是造成兩岸人民敵意的元兇。」

外交部13日指出，中國濫用其擔任聯合國「經社理事會」（ECOSOC）「NGO委員會」成員國的職權，不當貫徹其片面主張的「一中原則」，在審核申請案件時要求各NGOs組織必需修改對我國稱謂為「中國台灣省」（Taiwan, Province of China）」，並謊稱此乃符合聯合國規定。

外交部表示，聯合國秘書處及相關機構在中國政府施壓下，長期不當阻止我國人參與聯合國體系相關活動。中方人員也打壓對我國友善的他國NGOs代表，連美國高中生參加聯合國活動也要遭受中方人員及聯合國審查，「中國藉由其在聯合國的不當影響力，全面打壓台灣及友我人士，惡劣行徑令人不齒，外交部嚴正譴責。」

外交部表示，中國資深外交官自2007年起把持聯合國主管經濟社會事務的副秘書長要職，凡涉及台灣議題，中方人員一律以其「一中原則」施壓國際NGOs人士，要求以「聯合國用語」矮化稱呼台灣；中方官員同時也威脅NGOs代表不得在民主、自由、人權、宗教及法治等議題批評中國政府，否則將拒絕其申請案件。

外交部指出，正嚴正關切中國對各國NGOs人士不當打壓的惡劣行徑。遇有不當稱呼我國名稱情形，也指示駐外館處要求相關組織機構更正，以捍衛我國名稱及國家尊嚴。

外交部表示，中國在聯合國不當濫權打壓NGOs的行徑，也日漸引起民主國家及國際社會的關切。中方的作法不僅違反聯合國強調的民主、自由、人權等普世價值，更損及公民團體參與聯合國的應有權益，「呼籲理念相近國家團結一致、加強合作，敦促聯合國不再屈從於中國的政治壓力與無理要求。」

外交部指出，中國政府正擴大在國際組織中抹除「台灣」的印記，並自稱「台灣」構成對中國嚴重挑釁，這是中國政府在國際和法理上併吞台灣的陽謀。

外交部強調，台灣就是台灣，不歸中華人民共和國政府管轄；台灣已經是一個國際公認的民主國家，只有台灣民選政府有權在國際上代表台灣2350萬人民，「中國政府任何抹除台灣的做法，都是對台灣人民的挑釁，也是造成兩岸人民敵意的元兇。」

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