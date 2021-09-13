黃捷自PO「大學嫩照」喊把握青春　網猜神秘男：是男友？

▲高雄市議員黃捷PO出大學時期嫩照，網驚訝，旁邊神秘男是男友？（圖／翻攝自黃捷FB）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員黃捷13日自曝2張大學時期的嫩照，她感慨說，年輕人們真的要好好把握青春啊！還問大家「覺得有差嗎？」不過，網友驚見照片上有名臉被馬賽克的神祕男子，紛紛歪樓喊「一定是男朋友厚」、「右邊是大學時期的男朋友嗎」、「馬賽克先生吸睛」、「被薄碼的是誰」，黃捷則趕緊回覆，只是同屆同學啦。

黃捷在臉書PO文指出，今天是大學開學的第一天，前陣子整理照片，意外找到剛上大學第一次參加雄友會烤肉的照片，還有大四參加畢業舞會的照片，感慨大家要好好把握青春。不過，對比以前的嫩照，網友更好奇畢業舞會中，黃捷身旁那位臉被打馬賽克的高挑神秘男子身分。

▲有網友稱讚打完疫苗後更美，黃捷表示，準備下週預約第二劑。（圖／黃捷提供）

不少網友留言詢問，「一定是男朋友厚」、「右邊是大學時期的男朋友嗎」、「馬賽克先生吸睛」、「被薄碼的是誰」，黃捷則趕緊回覆，只是同屆同學啦。

另外，也有網友大讚黃捷「越來越漂亮」、「現在比較好看」、「左邊還有一點稚氣」、「素顏的女神，還是女神」，更有人說「現在打完疫苗後是最美的」，黃捷也回說，準備下週預約第二劑。