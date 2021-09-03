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快訊／黃捷打高端突收2恐嚇信　遭嗆「蠢母豬」信件內容曝

▲▼高雄市議員黃捷施打高端疫苗後，昨日收到兩封恐嚇信。（圖／黃捷提供）

▲高雄市議員黃捷施打高端疫苗後，昨日收到兩封恐嚇信。（圖／黃捷提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員黃捷先前嗨喊終於打到高端疫苗，不料，今（3）日表示，昨日收到兩封恐嚇信，一封手寫信怒罵她是蠢母豬、垃圾呆笨傻、蠢得可以，另一封則是一張A4紙，嗆她得意忘形後就必須承擔傳染病防治法第64-1條違反第9條規定，並嗆要舉報罰到妳遭路（跑路）。黃捷也將在下午3點統一對外說明。

▲▼高雄市議員黃捷接種高端疫苗。（圖／黃捷提供）

▲黃捷先前開心接種高端疫苗。（圖／黃捷提供）

恐嚇信件內容【一】
黃捷這隻三個洞嘴巴+兩個奶頭不要臉下三爛蠢母豬垃圾呆笨傻蠢得可以民進黨蠢豬獸渣垃圾出品的高端役苗是次蛋白，莫德納役苗是較先進的信使核酸二樣完全不一樣蠢母豬畜牲垃圾無恥下三爛黃捷混蛋卻笨到可以將二者混為相同蠢母豬XXX不懂人類的役苗笨蛋蠢豬黃捷垃圾

▲▼高雄市議員黃捷施打高端疫苗後，昨日收到兩封恐嚇信。（圖／黃捷提供）

▲高雄市議員黃捷施打高端疫苗後，昨日收到兩封恐嚇信。（圖／黃捷提供）

恐嚇信件內容【二】
黃捷妹紙妳好，得意忘形後就必須承擔傳染病防治法第64-1條違反第9條規定者，處新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰囉！！若我找40個號稱賈正義的鄉親檢舉妳，妳就會跑(遭)路身敗名裂。目前依妳處境及我手邊證據對會獵妳於行政法院非常不利。替妳想到幾個脫身之道。
1. 妳可以找自稱是客家人的總統幫妳或找律師與我會獵輸贏。
2. 跟我睡妳生小孩，我跟別人生的妳不得主張教養，市議員收入都放我帳下，妳每日3餐含宵夜就只有250元。我主張什麼妳照提案諮詢，我閒閒沒事就公益訴訟把他家的錢都變市庫的錢救救高雄老殘窮經濟保障。
妳一定會張牙冽齒問荒唐偉是什麼碗糕？共3小？87有並膩？？？？？？
不瞞妳說。我是行憲108年以來第1個隻身去高雄市警察分駐所踢館過肩摔警察們的民法17，然後將警察官交付橋院審判起訴並456保全處分警察官的老老書童「荒唐偉」，上開警察官也是被罰300萬以下吃黃蓮悶棍者，我美濃我客家我驕傲我48歲了，下開我也爰用刑法134機會方法將台南市長黃偉哲，市議員林志聰，衛生局許以霖，高雄市長陳其邁、法治局王世芳、經發局廖泰翔等等等等等玩弄在掌中，反正他們跑不了法律訴追期、妳也跑不了，指揮官陳時中說依權責卓處逕復(肺中指字1100032897號函)。文到妳黃捷小姐處所有7.0天可想想利弊或馬上報警處理，超過時日我就遵傳染病防治法程序舉報罰到妳遭路，祝高端餘筷
新化荒唐偉
中華民國110年8月27日

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