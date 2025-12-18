53億私募基金「離奇失蹤」　浙江優策遭「史上最高」重罰1.57億

▲浙江優策私募基金管理公司「五鬼運財」搬走12.52億元人民幣。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸證監會浙江監管局近日公佈對浙江優策投資管理有限公司及相關責任人的行政處罰結果，揭露該公司長期存在挪用基金財產、產品資訊造假、實控人身分虛報等系統性違法行為，涉及資金規模高達12.52億元人民幣（約53億元新台幣）。監管調查結果出爐後，這起因巨額資金「離奇失蹤」引發市場震撼的案件，最終以私募行業罕見的重罰與終身禁入市場畫下階段性句點。

《21世紀經濟報導》報導，中國證券監督管理委員會浙江監管局披露了對浙江優策投資管理有限公司（優策投資）及有關責任人員違法違規的處罰決定書。經查，該公司存在挪用近10億元（人民幣，下同）基金財產、11項產品信息造假、報送虛假實控人信息等行為，嚴重違反私募基金法律法規。

▲長安銀行捲入投資人資金離奇消失的「羅生門」。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

浙江證監局最終對優策投資處以2100萬元罰款，對3名相關責任人合計罰款1425萬元，並對實際控制人黃巍採取終身證券市場禁入措施，總罰鍰金額達3525萬元人民幣（約1.57億元新台幣）；同時，中國證券投資基金業協會撤銷其私募基金管理人登記，相關涉嫌犯罪線索亦依法移送公安機關處理。

浙江監管局這份「罰單」的處罰金額與處分力度在大陸資本市場上前所未見，因此，該案被業內形容為私募基金行業「史上最重罰單」。

公開資訊顯示，優策投資成立於2016年，註冊地在杭州，總部設於北京，2017年完成私募證券基金管理人備案，主打FOF投資模式，管理規模一度超過20億元。監管調查顯示，2018年至2024年間，優策投資以多層基金結構運作，將多檔募集層產品資金集中投向旗下投資層基金，並最終存入銀行協議存款帳戶，形成高度集中的資金池。

整起案件引爆點出現在投資人發現帳戶資訊異常，根據產品年報，相關基金應存入長安銀行私募專戶的資金高達12.52億元，但實際帳戶流水卻僅剩不足萬元，鉅額資金去向不明。隨後，優策投資宣佈暫停多檔產品申贖，並將責任指向銀行，雙方各執一詞，事件一度陷入「羅生門」。

隨著浙江證監局進場檢查，監管單位最終查明，所謂資金異常並非單純內控疏失，而是長期、有計劃的違規操作與造假行為。監管機構強調，侵佔、挪用私募基金財產，嚴重侵害投資人權益，已觸及私募基金監管的「紅線」與「底線」，未來將持續強化執法，嚴厲清除市場中的違法主體，以維護金融市場秩序與投資人信心。