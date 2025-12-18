　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

53億私募基金「離奇失蹤」　浙江優策遭「史上最高」重罰1.57億

▲▼股票,投資,理財,ETF,基金。（圖／視覺中國CFP）

▲浙江優策私募基金管理公司「五鬼運財」搬走12.52億元人民幣。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸證監會浙江監管局近日公佈對浙江優策投資管理有限公司及相關責任人的行政處罰結果，揭露該公司長期存在挪用基金財產、產品資訊造假、實控人身分虛報等系統性違法行為，涉及資金規模高達12.52億元人民幣（約53億元新台幣）。監管調查結果出爐後，這起因巨額資金「離奇失蹤」引發市場震撼的案件，最終以私募行業罕見的重罰與終身禁入市場畫下階段性句點。

《21世紀經濟報導》報導，中國證券監督管理委員會浙江監管局披露了對浙江優策投資管理有限公司（優策投資）及有關責任人員違法違規的處罰決定書。經查，該公司存在挪用近10億元（人民幣，下同）基金財產、11項產品信息造假、報送虛假實控人信息等行為，嚴重違反私募基金法律法規。

▲▼長安銀行。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

▲長安銀行捲入投資人資金離奇消失的「羅生門」。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

浙江證監局最終對優策投資處以2100萬元罰款，對3名相關責任人合計罰款1425萬元，並對實際控制人黃巍採取終身證券市場禁入措施，總罰鍰金額達3525萬元人民幣（約1.57億元新台幣）；同時，中國證券投資基金業協會撤銷其私募基金管理人登記，相關涉嫌犯罪線索亦依法移送公安機關處理。

浙江監管局這份「罰單」的處罰金額與處分力度在大陸資本市場上前所未見，因此，該案被業內形容為私募基金行業「史上最重罰單」。

公開資訊顯示，優策投資成立於2016年，註冊地在杭州，總部設於北京，2017年完成私募證券基金管理人備案，主打FOF投資模式，管理規模一度超過20億元。監管調查顯示，2018年至2024年間，優策投資以多層基金結構運作，將多檔募集層產品資金集中投向旗下投資層基金，並最終存入銀行協議存款帳戶，形成高度集中的資金池。

整起案件引爆點出現在投資人發現帳戶資訊異常，根據產品年報，相關基金應存入長安銀行私募專戶的資金高達12.52億元，但實際帳戶流水卻僅剩不足萬元，鉅額資金去向不明。隨後，優策投資宣佈暫停多檔產品申贖，並將責任指向銀行，雙方各執一詞，事件一度陷入「羅生門」。

隨著浙江證監局進場檢查，監管單位最終查明，所謂資金異常並非單純內控疏失，而是長期、有計劃的違規操作與造假行為。監管機構強調，侵佔、挪用私募基金財產，嚴重侵害投資人權益，已觸及私募基金監管的「紅線」與「底線」，未來將持續強化執法，嚴厲清除市場中的違法主體，以維護金融市場秩序與投資人信心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「男友哭得比我們傷心」23歲女母淚崩：為什麼要把我女兒奪走
恐怖畫面曝！母子被夾1死1傷　暴衝婦低頭不語移送
快訊／知名車商「超巨招牌」突砸落　整排汽機車慘毀
台灣網美穿囚服現身！　遭法官訓斥：我講話妳閉嘴
23歲女「遺體碎裂」花15小時修復！　殯葬業者嘆：慘不忍睹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

30歲陸「健美冠軍」突猝死　友人嘆：生前得流感，仍做高強度訓練

53億私募基金「離奇失蹤」　浙江優策遭「史上最高」重罰1.57億

不是全紅嬋！世界泳聯宣布「2025最佳女跳水選手」…單項勝率100%

陸發現新礦物命名「金秀礦」　「鎳鉍硫銻砷」晶體重新排列結晶而成

海南封關首日！三亞海灘現金髮碧眼俄羅斯遊客　廣播改雙語循環播

陸16歲「烤雞少年」爆紅！單日最高紀錄300隻　自豪每月已能補貼家用

悼念宏福苑重大火災事故罹難者　香港取消維港跨年煙火

海南自貿港啟動！74％商品零關稅　境內關外模式吸引外資進駐

苦行僧鍛鍊「30歲健美8連冠」猝死　傳心臟有問題

黎智英之女對父親判決痛心　批香港法治遭破壞

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

30歲陸「健美冠軍」突猝死　友人嘆：生前得流感，仍做高強度訓練

53億私募基金「離奇失蹤」　浙江優策遭「史上最高」重罰1.57億

不是全紅嬋！世界泳聯宣布「2025最佳女跳水選手」…單項勝率100%

陸發現新礦物命名「金秀礦」　「鎳鉍硫銻砷」晶體重新排列結晶而成

海南封關首日！三亞海灘現金髮碧眼俄羅斯遊客　廣播改雙語循環播

陸16歲「烤雞少年」爆紅！單日最高紀錄300隻　自豪每月已能補貼家用

悼念宏福苑重大火災事故罹難者　香港取消維港跨年煙火

海南自貿港啟動！74％商品零關稅　境內關外模式吸引外資進駐

苦行僧鍛鍊「30歲健美8連冠」猝死　傳心臟有問題

黎智英之女對父親判決痛心　批香港法治遭破壞

聯準會仍有降息空間　法人：持有標普500指數超過1年勝率高達75%

台灣加購82套海馬士多管火箭系統　籌獲將達111套

澎湖馬公2天車禍2死！19歲男開BMW追撞機車　女騎士傷重不治

彰化「送肉粽」跨4村莊太緊張　神明指示「5km↓1km」路線曝光

北斗剛需盤買氣轉向　貸款成數成最大痛點　

手沖、杯測拚實力！　崑山科大餐飲系金爵獎國際賽奪1金2銅

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

快訊／台股收盤下跌56.64點　台積電持平至1430

藍白批毀憲亂政　民進黨：修法護航貪腐、掏空國家才是破壞民主元兇

賴佩霞洋女婿病逝...攜小女兒返台療傷：台灣始終是心靈的歸屬

【超罕見】漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

大陸熱門新聞

女穿「光腿神器」竟送急診！專家警告

陸16歲「烤雞少年」爆紅！單日最高紀錄300隻 自豪每月已能補貼家用

苦行僧鍛鍊「30歲健美8連冠」猝死　傳心臟有問題

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

海南封關首日！三亞海灘現金髮碧眼俄羅斯遊客 廣播改雙語循環播

黎智英之女對父親判決痛心　批香港法治遭破壞

又輸了！中國桌球男單WTT「痛失5連霸」

美妝網紅替家還債百萬爆紅　真身竟是「腦麻女孩」

冰雪大世界開園！521m超級冰滑梯登場

陸發現新礦物命名「金秀礦」 「鎳鉍硫銻砷」晶體重新排列結晶而成

發展AI產業成各國顯學　卓桐華：台灣不能只做代工

婚禮當天墜樓　陸28歲女：催婚7年抗爭無效

悼念宏福苑重大火災事故罹難者 香港取消維港跨年煙火

關起門罵日本！陸外交部約見東南亞國家大使

更多熱門

相關新聞

陸證監會紀委「大內鬼」遭開除黨籍移送 擅權妄為「失守廉潔底線」

陸證監會紀委「大內鬼」遭開除黨籍移送 擅權妄為「失守廉潔底線」

大陸證監會前黨委委員、駐證監會紀檢監察組原組長王會民因嚴重違紀違法，被大陸中紀委國監委通報開除黨籍，其涉嫌受賄犯罪問題已移送檢察機關審查起訴。通報指其長期擅權妄為、以權謀私，並在企業上市、定增與職務晉升等領域大肆斂財，嚴重破壞監管系統廉潔與政治秩序。

北富銀攜手麥格理　引進私募基礎建設基金

北富銀攜手麥格理　引進私募基礎建設基金

路透：吳清辭任中國證監會主席

路透：吳清辭任中國證監會主席

陸「癌症早篩第一股」2年玩完 總部人去樓空...實驗室持續拖欠租金

陸「癌症早篩第一股」2年玩完 總部人去樓空...實驗室持續拖欠租金

男靠「副業」年營收3億　披露創業秘訣

男靠「副業」年營收3億　披露創業秘訣

關鍵字：

私募基金挪用浙江優策證監會造假

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

微波爐服役45年光榮退伍！釣出廠商回應

涼糕哥再度惹爭議　民眾爆他切糕未戴口罩

張忠謀早看破！　外媒曝台積電最強秘密

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面