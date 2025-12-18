　
大陸 大陸焦點 特派現場

黎智英之女對父親判決痛心　批香港法治遭破壞

▲▼黎智英女兒黎采 。（圖／達志影像／美聯社）

▲黎智英女兒黎采 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

香港壹傳媒集團創辦人黎智英本週被法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立。他的女兒黎采告訴CNN，她對父親的有罪判決感到極度悲痛，中國治下的香港法治遭到嚴重破壞。

黎采告訴美國有線電視新聞網（CNN）記者修托（Jim Sciutto），黎智英15日面臨的判決在預料之中，但仍令人極度悲痛，香港「國安法」極其模糊、苛刻且專斷。

此外，黎采還表示，這無法在香港司法體系中得到解決，香港司法體系曾被寄予厚望，如今已遭到嚴重破壞。

黎采指出，她的父親不到一年內就瘦了10公斤以上，患有糖尿病、心臟疾病、高血壓，還有視力和聽力衰退及其他明顯的健康問題。 她提及：「我的父親，他原本身強力壯…這點也是眾所皆知。如今，他的身體暴瘦。」

美國總統川普已表示，他已經請求中國國家主席習近平考慮釋放黎智英。此舉令支持者寄望外交壓力能促使黎智英獲釋。 黎采說，她相信川普的行動可能促使父親獲釋。她指稱：「我們非常感激他持續關心。現在父親被錯誤定罪，這真的給了我們極大希望。」

黎采還說，她的家人將繼續抗爭。她指出：「我們仍感悲痛。但父親教會我們，面對任何困難或逆境。都應保持一定的歡欣與活力，我們正努力實踐。」

12/15 全台詐欺最新數據

相關新聞

G7外長籲立即釋放黎智英　批香港人權與自由續惡化

G7外長籲立即釋放黎智英　批香港人權與自由續惡化

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭香港法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立。七大工業國集團（G7）外長今天譴責香港當局這項判決，呼籲應立即釋放黎智英。

港府痛批外媒：為黎智英洗白　洗腦年輕人

港府痛批外媒：為黎智英洗白　洗腦年輕人

黎智英被定三大罪　民進黨：別對中共和平協議抱錯誤幻想

黎智英被定三大罪　民進黨：別對中共和平協議抱錯誤幻想

王丹稱香港已死：下一個就是台灣

王丹稱香港已死：下一個就是台灣

黎智英恐終身監禁！英籍身份仍困國安法　兒呼籲英對中強硬

黎智英恐終身監禁！英籍身份仍困國安法　兒呼籲英對中強硬

黎智英

