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璨樹一走改吹西南風　未來2天降雨情況一次看

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局12日晚間8時40分召開記者會，表示璨樹颱風已經於晚間8時30分解除陸上颱風警報，不過12日深夜至13日清晨仍受環流及地形影響，北部及中南部山區仍會斷續下雨，直到13日中午過後雨勢會逐漸停止。氣象局也提到，隨著璨樹逐漸北移，海上颱風警報預計會在12日深夜至13日凌晨解除。

▲▼中央氣象局12日晚間8時40分召開記者會，璨樹颱風。（圖／中央氣象局）

▲中央氣象局表示，隨著璨樹逐漸北移，海上颱風警報預計會在12日深夜至13日凌晨解除。（圖／中央氣象局）

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氣象局簡任技正伍婉華表示，璨樹颱風12日晚間8時30分位在台北東北東方190公里海面，並持續往偏北方向移動，儘管颱風逐漸遠離，沿岸地區仍有強陣風，包含基隆北海岸、蘭嶼及綠島有機率出現10級強陣風，東南部恆春半島和馬祖8至9級，台灣附近海域的風力直到周一周二才會減緩。

伍婉華指出，璨樹颱風2天降雨比較多在東部、北部及中南部山區，像是台北、新北、宜蘭及花蓮都有超過200毫米以上的降雨量，未來隨著璨樹颱風北移，陸地的風雨威脅會開始減輕，不過仍會受到環流及地形影響，北部及中南部山區仍會斷續下雨。

她表示，周日（12日）晚間至周一（13日）清晨，北部及中部降雨變得比較零星，由於天氣轉成西南風，南部地區雨勢會比較多，13日中午過後，北部及中部的雨勢逐漸停止，但中南部山區、恆春半島仍會有陣雨、雷雨發生，周二（14）後在西南風影響下，將轉為中南部斷續下雨，其他各地午後雷陣雨的天氣型態。

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