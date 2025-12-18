海南自貿港啟動！74％商品零關稅　境內關外模式吸引外資進駐

▲海南自貿港。（AI圖／記者魏有德製）

海南自由貿易港全島封關今（18）日正式啟動。根據官方規劃，全島封關運作採取「境內關外」管理模式，擴大零關稅商品適用範圍至七成以上，並同步推進低稅率、簡稅制制度設計。官方強調，封關並非限制人員與貨物流動，而是對標國際高標準自由貿易港體系，藉由制度型開放吸引外資、人才與產業進駐，重塑海南在區域與全球經貿中的角色。

《新浪新聞》報導，2025年12月18日起，海南自由貿易港正式啟動全島封關。封關不是「封島」，而是對標國際最高水平開放形態的重要一步。封關後，海南全島將成為一個「境內關外」區域，島內可以享受零關稅等優惠政策。

封關運作是將海南全島建成海關監管特殊區域，核心制度為「一線放開、二線管住、島內自由」。「一線」指境外與自貿港之間的往來，「二線」則為海南與內地其他地區的分割線，確保零關稅商品不直接流入內地，必要時須補徵關稅。

在稅制設計上，封關後「零關稅、低稅率、簡稅制」將逐步落地，零關稅商品清單由原本1900多項大幅擴增至6637項，涵蓋美妝、家電、保健品等約74％商品類別。政策實施後，島內居民進口商品購買成本可望下降，旅客免稅購物品項亦將更為多元。

除消費層面外，官方還寄望封關帶動產業與公共服務升級，其中，國際醫療、教育資源可望加速進駐，提升城市國際化與宜居度，同時吸引更多國內外專業人才落腳海南。

對於外界有封關人員進出便利性之疑慮，官方回應稱，除特定貨物須接受查驗外，人員、交通工具與一般物品出入規定維持不變，旅遊與商務往來不需額外證件，快遞物流也不受影響。

產業界分析認為，封關有助提升海南整體資產價值與投資吸引力，但對房地產與就業市場的拉動效果將呈現漸進式發酵，仍有賴產業培育與人口導入的長期累積。

隨著零關稅政策覆蓋企業範圍擴大，並搭配企業與個人所得稅15％優惠稅率，生物醫藥、數位經濟、跨境電商等產業正加速集聚。學者提醒，就業機會增加的同時，勞動者亦須提升技能，以因應產業升級與競爭加劇。