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選老公「月收4萬vs身價千萬」　人妻嘆太殘酷...秒選前者！原因驚呆

▲夫妻,夫婦,戀人,情侶,家庭主婦。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲4萬老公會做家事vs.千萬老公不回家，你會選哪一種？（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／劉維榛報導

繼《老公不回家「1個月給50萬」願意嗎？答案超殘酷》引發討論後，最近又有網友發問，選擇另一半會挑哪種？一種是月收4萬、沒車沒房，但願意做家事；另一種是身價千萬有車有房，但忙於工作，一年只能見4次面。文章貼出後，不少人妻秒選前者，「4萬的能一起努力往上爬，像養成遊戲一樣有成就感！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》分享兩款老公類型，首先是月薪40K沒車沒房，頭期款存到一半，不過可以每天陪在身旁，一起分擔家務事，當妳的開心果或垃圾桶，「與妳一起開心悲傷、吃鹹酥雞、喝啤酒。」

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而另一種是富豪老公，身價千萬有車有房，工作也有頭有臉，身處上流社會，「但是一年見面不到4次，根本不知道他在搞啥？」對此，原PO好奇大家會選擇哪一種當另一半？

文章曝光後，底下網友笑回，「婚前選1，婚後選2」、「身家千萬，一毛不拔也沒屁用」、「別想太多，身價千萬的，還不見得有辦法認識」、「還是靠自己最實在」、「一千萬其實真不多，一億才夠多」、「你就跟身家千萬的結婚，然後趁他不在時跟四萬的相處就好了」、「當然選有錢的，誰要一起吃苦」、「年紀到了才真的覺得....愛情是什麼，錢才是生活」。

▲▼老公殘酷二選一（圖／翻攝爆廢公社）

▲網友兩派看法！（圖／翻攝爆廢公社）

另一派人妻則犀利分析，極品老公雖月賺4萬，但工作願意上進，根本是潛力股，「我寧可選前者，身價千萬也不是我的，何況一年還見不到4次」、「我應該是選四萬吧，選第二個跟活寡有甚麼不同」、「我寧可選前者，身價千萬也不是我的，何況一年還見不到4次」、「我選4萬耶！身價千萬的感覺沒幾年就會離婚了，4萬的還能一起努力往上爬，像養成遊戲一樣比較有成就感，而且現在千萬也不多，在雙北還買不到一間三房二廳的房子」、「這就是我跟我老公堅持的，不需要賺大錢，能兼顧家庭就好，因為賺越多錢，勢必就會犧牲掉家庭了」。

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