追幼兒園1傳29來源沒意義　「Delta社區多點爆發」醫揭2可能性

記者黃翊婷／綜合報導

新北幼兒園群聚感染案累計已有29人確診，埃及爸（案16160）遭質疑為感染源。不過，長庚醫院副院長邱政洵認為，埃及爸有可能是從兩種途徑被感染，一是境外染疫未被檢疫出來，二是在社區被感染；前台大感染科醫師林氏璧也指出，追誰是感染源頭雖然有助於掌握疫情，但若是因此追殺染疫的幼兒園老師、埃及爸甚至是裝潢工人，「那都大可不必。」

▲新北機動快篩隊進駐社區，寵物也送隔離。（圖／記者宋良義攝）

中央流行疫情指揮中心12日公布國內新增14例確診（3例本土、11例境外移入），在本土案例中，有2例與新北幼兒園有關，都是幼兒媽媽（案16152）的接觸者，其中1人是70多歲的幼兒爺爺，另1人則是幼兒媽媽的同事。新北幼兒園群聚感染事件，至今累計已有29人染疫。

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究竟感染源頭是誰，8月4日入境的埃及爸（案16160）受到外界眾多質疑，由於他的Ct值為37，病毒量低，難以進行基因定序，也無法定論他是否為群聚案的感染源。長庚醫院副院長邱政洵12日接受媒體聯訪時，坦言埃及爸可能的感染途徑有兩種，一是在境外感染，但檢疫時沒有發現；二是檢疫期滿後，才在社區被感染。

邱政洵表示，以他的觀點來看，埃及爸在社區被感染的機率比較大，畢竟現行的防疫政策要檢疫14天，期間得做2次PCR和1次快篩，很難有漏網之魚，也不排除是被小孩傳染的，不過，現階段基因定序結果還沒出爐，希望大眾不要先入為主認為埃及爸就是感染源。

▲新北幼兒園群聚案累計已有29人確診。（圖／指揮中心提供）

由於Delta病毒已經進入社區，多點爆發，民眾迫切想揪出染疫破口，各種猜測讓埃及爸和妻子忍不住跳出來發聲，認為一家人都有遵守防疫，卻還是被當成獵巫對象，對此感到非常失望。

前台大感染科醫師林氏璧11日在臉書PO文中表示，追誰是感染源這件事並非獵巫，畢竟能弄清楚源頭，會更好掌握感染範圍，特別是在Delta病毒已進入社區的時候，但如果因此追殺染疫的埃及爸、幼兒園老師甚至是裝潢工人，「那都大可不必，沒有人想染疫，更何況埃及爸完全照我們的防疫在做，問題完全不在他身上呀。要檢討也應該是檢討14天3採檢的檢疫政策是否需要修正罷了。」

林氏璧進一步指出，裝潢工人夫妻確認感染Delta，但尚未確定與幼兒園群聚的序列是否相同，假設一樣，按照目前的疫調資料，裝修工人9月1日發病，他卻是在8月12至14日前往該社區，潛伏期相當於高達18至20天，雖然不是不可能，但如果是這樣，代表感染的根源不是埃及爸，板橋社區中還有未知的傳染鏈在8月12至14日就已經有傳染力。

林氏璧接著說，若序列不同，那裝潢工人夫妻可能就是另一個獨立的Delta傳播鏈，他們在8月18日至8月底間被傳染，而這個源頭還沒找到，大家還是不能鬆懈，「Alpha一直沒離開，而Delta可能已經在你我身邊。」

▼新北市強化二級警戒。（圖／新北市政府提供）