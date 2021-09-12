日計程車暴衝2死4傷！撞進人行道車頭全毀　目擊者：司機一臉痛苦

文／中央社

日本東京市區昨天發生一起計程車暴衝波及路人意外，造成2死4輕重傷慘劇。有目擊者看到肇事司機事發前好像臉朝下表情痛苦在開車，警方研判可能是司機突然身體不適釀禍。

日本朝日新聞報導，昨天這起計程車暴衝意外不幸造成4名路過行人1死3輕傷，及計程車上1名男乘客受重傷；計程車司機傷重送醫經過一夜搶救，也在今天宣告不治。總計這起事故共造成2死4輕重傷。

肇事司機是64歲的山本齊，家住東京都杉並區。同住的88歲高齡母親今天說，兒子從20年前左右開始在東京都內開計程車，平常都在下午3時離家、凌晨2時左右返家。

山本齊昨天下午3時離家工作，看起來身體並沒有不適的樣子，跟平常沒什麼不同。母親是在外出購物返家時，發現警察到家裡找人，才得知兒子出意外。

母親表示，兒子並沒有舊疾，過去也沒有發生過嚴重的交通事故。

TBS電視台報導，昨天事發時正好在人行道上的73歲小林久美子，不幸遭計程車衝撞死亡；小林的弟弟今天受訪難過地說，到現在還不相信姊姊已因意外喪生。

有目擊者表示，事發當下看到山本齊臉朝下、看起來很痛苦的樣子在開車，警方研判事發原因可能跟山本齊身體突然發生變化有關。計程車衝上人行道後撞上路樹才停下，現場沒有留下任何煞車痕。

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