　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日計程車暴衝2死4傷！撞進人行道車頭全毀　目擊者：司機一臉痛苦

文／中央社 

日本東京市區昨天發生一起計程車暴衝波及路人意外，造成2死4輕重傷慘劇。有目擊者看到肇事司機事發前好像臉朝下表情痛苦在開車，警方研判可能是司機突然身體不適釀禍。

日本朝日新聞報導，昨天這起計程車暴衝意外不幸造成4名路過行人1死3輕傷，及計程車上1名男乘客受重傷；計程車司機傷重送醫經過一夜搶救，也在今天宣告不治。總計這起事故共造成2死4輕重傷。

肇事司機是64歲的山本齊，家住東京都杉並區。同住的88歲高齡母親今天說，兒子從20年前左右開始在東京都內開計程車，平常都在下午3時離家、凌晨2時左右返家。

山本齊昨天下午3時離家工作，看起來身體並沒有不適的樣子，跟平常沒什麼不同。母親是在外出購物返家時，發現警察到家裡找人，才得知兒子出意外。

母親表示，兒子並沒有舊疾，過去也沒有發生過嚴重的交通事故。

TBS電視台報導，昨天事發時正好在人行道上的73歲小林久美子，不幸遭計程車衝撞死亡；小林的弟弟今天受訪難過地說，到現在還不相信姊姊已因意外喪生。

有目擊者表示，事發當下看到山本齊臉朝下、看起來很痛苦的樣子在開車，警方研判事發原因可能跟山本齊身體突然發生變化有關。計程車衝上人行道後撞上路樹才停下，現場沒有留下任何煞車痕。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►中秋必備「雙機」爽爽過節！

ET快訊
趙薇出聲了！遭封殺18天「發4字祝福」　網：眼淚止不住了
3成預約不是台北市民！　第8輪AZ北市緊急加開　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國駐美大使遭爆料　閉門會議粗魯要美國「閉嘴」

痛風藥「可殺死新冠病毒」！他曝驚奇療效　已上市40年

日計程車暴衝2死4傷！撞進人行道車頭全毀　目擊者：司機一臉痛苦

FBI首度解密「911調查文件」　曝震撼內幕：劫機犯在美有同夥接應

金正恩「女色大放送」？　傳北韓全國海選嫩妹、俏寡婦

28歲澳洲男「棒式」撐體9.5小時　練不到1年打破金氏世界紀錄

南韓房價失控飆漲！租不起「寄生上流」半地下房　投入身家賭命買房

日本防衛大臣訪越南　不忘提台灣情勢重要性

10歲弟發現爸爸偷吃　遭「金屬爆頭」噴血慘死！正宮小三聯手棄屍

爸媽想靠黑魔法發大財　6歲女童慘被「徒手挖右眼」割眼皮食用

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

「局長這樣不行辣＞／／／＜」　娜拉老司機開口..清純風又變19禁

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

環保葬前必知！不是想葬哪就葬哪　夢親人托夢反悔...「骨灰已撈不回」

是那顆星星！有一種友情叫丞琳&鴻升　楊丞琳幕後「小鬼畫面」出現..看哭了

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

中國駐美大使遭爆料　閉門會議粗魯要美國「閉嘴」

痛風藥「可殺死新冠病毒」！他曝驚奇療效　已上市40年

日計程車暴衝2死4傷！撞進人行道車頭全毀　目擊者：司機一臉痛苦

FBI首度解密「911調查文件」　曝震撼內幕：劫機犯在美有同夥接應

金正恩「女色大放送」？　傳北韓全國海選嫩妹、俏寡婦

28歲澳洲男「棒式」撐體9.5小時　練不到1年打破金氏世界紀錄

南韓房價失控飆漲！租不起「寄生上流」半地下房　投入身家賭命買房

日本防衛大臣訪越南　不忘提台灣情勢重要性

10歲弟發現爸爸偷吃　遭「金屬爆頭」噴血慘死！正宮小三聯手棄屍

爸媽想靠黑魔法發大財　6歲女童慘被「徒手挖右眼」割眼皮食用

中國駐美大使遭爆料　閉門會議粗魯要美國「閉嘴」

9歲女童一寫數學就過敏！眼睛腫到「瞇成一條線」 怪病爆熱議

孫協志逼問：愛56還是《全明星》藍隊？　小刀沉默3秒...答案他聽傻

恐怖Line群！200多人Line群組　不到10%是活人

痛風藥「可殺死新冠病毒」！他曝驚奇療效　已上市40年

國光女神「胸前挖洞直逼肚臍」！　超兇半球夾細線…男粉噴鼻血

2021港姐冠軍是混血美女…前3名出爐！決賽爆失誤曾志偉氣到臉紅

資深男星怒轟「流量明星」：炒作出來的塑料演員！　陸網兩派戰翻

新北婆婆稱「小電扇買4800元」　他幫組裝氣炸：竟然坑殺老人

歌神回來了！張學友隔20年為港姐決賽開唱…連飆4金曲「變演唱會」

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

國際熱門新聞

鄰居晾內衣褲　她崩潰報警：勾引我老公

FBI首度解密911調查文件 劫機犯在美有同夥接應

璨樹路徑「亞太氣象6本柱」只1國正確

澳28歲男「棒式」9.5小時　破金氏世界紀錄

金正恩女色大放送？海選嫩妹俏寡婦

家人迷信黑魔法　女童慘被「徒手挖右眼」

疫情逼死餐廳業者！他付完員工薪資後輕生

痛風藥可殺死新冠病毒！他曝驚奇療效

接種BNT疫苗死亡！「嘴鼻噴血」像瀑布

小貓懸掛看台「急墜20m」驚悚瞬間曝

日本計程車暴衝2死4傷 疑司機突然身體不適釀禍

女打AZ「中風癱瘓」腦出血亡　證實死於疫苗

噁男精液裝針筒隨機戳人　她轉頭崩潰

泰活人獻祭綁1歲女童扔山林　她奇蹟獲救

更多熱門

相關新聞

日本擴大生產AZ供亞太國家　謝長廷：台日友誼可能讓日本有不同考慮

日本擴大生產AZ供亞太國家　謝長廷：台日友誼可能讓日本有不同考慮

日本四度援助台灣捐贈AZ疫苗，總量超過340萬劑，駐日代表謝長廷12日表示，日本藥廠已開始大量生產AZ，除日本國內施打外，將擴大提供給東南亞和太平洋地區的國家，「台日友誼特別，台灣積極募集各種醫療物資回報的用心，也許讓日本有不同考慮。」

日本疫情延燒「機車銷量漲3成」

日本疫情延燒「機車銷量漲3成」

陸海警船阻日漁船進行登島活動 釣魚台海域「追尾」撞擊日艦

陸海警船阻日漁船進行登島活動 釣魚台海域「追尾」撞擊日艦

日本愛知縣音樂季　已知14人確診

日本愛知縣音樂季　已知14人確診

日本首度發現「Eta變異株」　至少18人感染

日本首度發現「Eta變異株」　至少18人感染

關鍵字：

日本

讀者迴響

熱門新聞

趙薇微博出聲了！遭封殺18天「發4字祝福」

已故美國饒舌歌手墓地遭破壞！

便秘女酵素吃3年　腸道「爬滿棕黑色紋路」變蛇皮

Sandy牽「未曝光過小妹」現身！

婚後才知老公全家「恐怖衛生習慣」超崩潰

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

鼻塞以為過敏！「5大徵兆」恐是癌

蘋果最值得買的竟是它！網：非果粉也會買

吳宗憲「交出二女兒手」婚禮現場曝！

懷孕6週就辭職！人妻怨尪都騎車載

黑澀會有誰大紅？呼聲最高是她：算厲害

快訊／颱風後修招牌　宜蘭知名肉丸店老闆墜落慘死

吳宗憲二女兒「婚紗正臉」曝光！

男生最想娶的3大星座女！

第8輪AZ　北市緊急加開：超量逾萬人

更多

最夯影音

更多
吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」
關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面