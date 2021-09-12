日本擴大生產AZ供亞太國家　謝長廷：台日友誼可能讓日本有不同考慮

▲日本贈台超過340萬劑疫苗。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

日本四度援助台灣捐贈AZ疫苗，總量超過340萬劑，駐日代表謝長廷12日表示，日本藥廠已開始大量生產AZ，除日本國內施打外，將擴大提供給東南亞和太平洋地區的國家，「台日友誼特別，台灣積極募集各種醫療物資回報的用心，也許讓日本有不同考慮。」

謝長廷在臉書發文表示，以日本經驗看，疫苗覆蓋率達50%後會遇到瓶頸，必須提出各種包括獎勵在內的措施。日本的目標是九月底第一劑要達到70%、第二劑60%，11月初第二劑要超過70%，不過日本不採混打，第一第二劑須相同疫苗，所以仍以輝瑞和莫德納為主。

謝長廷指出，日本藥廠已經開始大量生產AZ，除日本國內施打外，將擴大提供給東南亞和太平洋地區的國家。台灣感染病例在世界看非常少，而且政府和民間自購的疫苗、國產的疫苗預計進來的數量不少，依量化評估標準不是優先提供對象。

對於國內疫苗施打狀況，謝長廷表示，國內接種二劑的人數才5%左右，疫情隨時可能擴散，而且台日友誼特別，台灣積極募集各種醫療物資回報的用心，也許讓日本有不同考慮。

謝長廷指出，台灣施打的策略大方向是正確的，但因為疫苗到貨難以把握，不能放手全力施種，台灣最好的結果是維持極低度感染的狀況下，和疫苗高接種率達標接軌，同步和世界先進國家開放國境，「大家都朝這個目標去努力，台灣人民的防疫和健康保護，可以再成世界典範。