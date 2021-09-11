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陸海警船阻日漁船進行登島活動　釣魚台海域「追尾」撞擊日艦

▲大陸出動4艘海警船阻止日本漁船進行釣魚台登島行動，過程中撞上日本海上保安廳船艦。（圖／翻攝國防時報）

▲大陸出動4艘海警船阻止日本漁船進行釣魚台登島行動。（圖／翻攝國防時報）

記者魏有德／綜合報導

日本石垣島八重山漁業協會五艘漁船出現在釣魚台周邊海域，欲實施登島行動。對此，大陸海警船認為是對中國進行「挑釁活動」，派出4艘海警船將日漁船阻隔在釣魚台周邊，不過，日本海上保安廳也出動12艘各式船艦與大陸海警船周旋對峙。過程中，一艘大陸海警船直接撞上日本海上保安廳炮艦。

▲大陸出動4艘海警船阻止日本漁船進行釣魚台登島行動，過程中撞上日本海上保安廳船艦。（圖／翻攝國防時報）

▲編號2302的大陸海警船阻擋日本漁船前進釣魚台。（圖／翻攝國防時報）

《國防時報》報導，執行此次攔截任務的是中國海上2302編隊，由2302、2103、2402、1301海警船共同組成。在未來除了要加強艦艇陣型和裝備以外，或將更加頻繁巡海。

據了解，在大陸海警船進行驅離日本漁船行動時，至少有12艘海上日本保安廳的巡邏艦、炮艦等船隻朝大陸海警船靠近，大陸海警船則開始與日本艦艇在釣魚台周邊海域展開周旋。

▲大陸出動4艘海警船阻止日本漁船進行釣魚台登島行動，過程中撞上日本海上保安廳船艦。（圖／翻攝國防時報）

▲大陸海警船撞上日本海上保安廳船艦。（圖／翻攝國防時報）

在與日本艦艇周旋時，一艘大陸海警船直接撞上日本艦艇，日媒稱是「追尾事故」，被大陸海警船撞擊的是一艘漁船，根據現場照片顯示，大陸海警船撞擊的是一艘帶有艦炮的日本海上保安廳炮艦。

事後，日本及中國兩國分別就這起事件提出外交抗議。對於釣魚台問題，大陸外交部發言人趙立堅曾表示，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，日方對此不要有非分之想。中方在釣魚島海域巡航執法是正當行使主權權利。中方將堅決維護國家領土主權和海洋權益，同時致力於通過談判協商妥善處理海上分歧。」

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