日本愛知縣音樂季人山人海　已知14人確診

▲受到疫情影響，很多音樂活動取消舉辦。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／中央社記者楊明珠東京8日專電

日本大型音樂季「NAMIMONOGATARI 2021」（波物語）8月底在愛知縣舉辦，人山人海嗨翻天的畫面在網路上流傳，遭網友痛批「這是參與型染疫實驗」，已知14人確診。

日本朝日新聞報導，8月下旬在愛知縣常滑市舉辦的大型戶外音樂季活動「NAMIMONOGATARI 2021」，是獲得經濟產業省（經濟部）補助的對象，最多補助3000萬日圓（約新台幣764萬元），但因活動主辦單位沒充分做好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，經產省初步決定將取消補助。

經產省對於這場音樂季活動等提供補助金的條件是主辦單位必須遵守中央和地方政府的防疫措施，但主辦單位卻在音樂季活動會場上提供酒類等的販售，且未採取讓沒戴口罩又大聲吶喊的客人退場的防疫措施。

受到疫情影響，很多音樂活動取消舉辦。針對取消音樂活動的業者，如果要重啟音樂活動的話，經產省會補助活動經費的一半。「NAMIMONOGATARI 2021」音樂季活動去年取消舉辦，今年重啟，原本經產省決定給予補助。

愛知縣政府昨天宣佈，截至昨天為止，已知參加這場音樂季活動的客人及相關人士當中有14人確診，判定這屬於群聚感染。

在社群網路上很多人對於「NAMIMONOGATARI 2021」音樂季活動供酒等不遵守防疫規定感到很氣憤。有網友指出這項活動已超過政府規定的進場人數不超過5000人的防疫措施，現場湧進將近1萬人，而且表演的音樂人士及觀眾很多都沒戴口罩還喧鬧，還有觀眾看完活動後去開趴。

另有網友寫道：「相信確診的不僅14人」、 「主辦單位已取消帳號遁逃，結果這是一場參與型染疫實驗」、「全國6日確診病例逾1000例的只有愛知縣，就因為辦這種愚蠢的音樂季，醫護人員未免太可憐了」。