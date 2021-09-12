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鼓勵綠衣天使走向戶外　南投縣議員偕郵局打造退休郵差的窩

▲南投縣郵政退休協進會服務處今揭牌。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣郵政退休協進會服務處今揭牌（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

「綠衣天使」郵務人員平日不論晴雨、山高路遠，為送達民眾的郵件奔波於縣內各角落，但退休後卸下重擔，卻往往深居簡出、易與社會疏離，健康甚至也大受影響；南投縣議員曾振炎特別大力爭取南投郵局支持，整修南投市中山郵局閒置廳舍，成立「南投縣郵政退休人員協進會」服務處，鼓勵會員走向戶外、參與社會公益服務。

該協進會服務處落成揭牌典禮今日上午舉行，由兼任協進會處長的曾振炎主持，副縣長陳正昇和秘書長洪瑞智、南投郵局副局長楊主亮、多名縣議員和市民代表會主席張惠卿等多位市代表、里長、國中小學校長都到場觀禮，退休郵務人員也踴躍出席，場面相當熱絡。

▲南投縣郵政退休協進會服務處今揭牌。（圖／南投縣政府提供）

曾振炎表示，該會目前會員人數共400人，在南投郵局的大力支持下，提供中山郵局2樓閒置廳舍作為該會服務處並經爭取經費、耗時數月修繕年久漏水等問題的籌備過程後，目前已煥然一新，未來將成為退休郵務人員交流的好所在。

楊主亮感謝曾振炎為郵政退休人員推動打造一個溫暖的家，也希望退休人員與該局攜手，提升郵務服務品質，讓郵政業務更蒸蒸日上，該局也會與協進會共同努力爭取更多退休人員福利。

陳正昇肯定曾振炎關懷郵政退休人員權益，也鼓勵郵政退休人員多加利用服務處，並多走向戶外、多運動並參與社會服務，讓退休生活更健康多彩。
 

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