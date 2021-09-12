福建莆田疫情「至少4代傳播」　2天狂飆42例「向泉州擴散」

▲疫情爆發後，大街上人煙稀少。（圖／翻攝央廣網）



記者蔡紹堅／綜合報導

福建省莆田市10日爆出新冠本土疫情，確診加上無症狀感染數字兩天內飆升至42例，並初步判斷為Delta變種病毒。據大陸國家衛健委旗下《健康時報》報導，這一波疫情至少已形成4代傳播，涉及兩個家庭。

報導提到，此次疫情從福建莆田市仙遊縣楓亭鎮一間小學發現，該校在對在校學生進行新冠病毒核酸檢測時，發現2名學生（為親兄弟）核酸檢測結果呈陽性，立即擴大核酸篩查，又發現4人（1名學生和3名家長）核酸檢測結果呈陽性。

其中病例1和2是親兄弟（分別為12歲和10歲的小學生），病例3和4是病例1和2的父母親，病例5是病例1的同學，病例6是病例5的父親。

專家研判，其中１名學生家長林某傑（病例6）疑似為本次疫情源頭，也就是新加坡入境人員導致的傳染鏈條。

報導分析，這6例確診病例已涉及2個家庭的3名小學生、3位家長，已形成4個代際的傳播，新加坡入境人員病例6（第一代）傳給其兒子病例5（第二代），病例5傳給其同學病例1（第三代），病例1又傳給了其父母病例3、4和親兄弟病例2（第四代）。

根據福建省衛健委統計，從10日至今，福建省累計本土確診病例21例（莆田20例、泉州1例）、無症狀感染者21例（莆田20例、泉州1例），超過800名密切接觸者正在接受醫學觀察。