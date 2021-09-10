新北二劑AZ施打雙軌並行　侯友宜：第五類照顧者「入機構接種」

記者蔡文鈴／新北報導

AZ疫苗第二劑施打將展開，新北市長侯友宜今（10）下午於疫情記者會表示，會採取雙軌並行施打，除先前已於預約平台登記之民眾之外，75歲以上長者也在此波接種；另外，針對第五類照顧者採取入機構接種。

針對第二劑AZ疫苗施打，侯友宜表示會採雙軌並行施打，開放對象包括9/10前符合第二劑接種間隔滿10周以上，以及7/19前已意願登記選擇AZ疫苗之滿18歲-22歲民眾；接種時程於9/18-9/23。

75歲以上長者也本次施打行列中，侯友宜表示，針對長輩會採分區、分里、分時段、分流施打，9/9-9/10寄發通知書，9/15-9/23開始接種。

除此之外，侯友宜也說，針對第五類住宿是長照機構照顧者及受照顧者、洗腎患者，啟動入機構接種，時程於9/15-9/26。

新北市今（10）日新增1個案於深坑，市長侯友宜下午於記者會表示該個案Ct值達31.2，共匡列13接觸者，居家隔離13人，研判與幼兒園群聚案無關聯應屬舊案。

中央流行疫情指揮中心10日公布國內新增7例新冠肺炎確定病例，分別為2例本土及5例境外移入，2例本土個案分別分布於台北市與新北市。另外，在確診個案中，新增1例死亡。

▼AZ疫苗第二劑安心施打。（圖／新北市政府提供）

