相隔7個月習拜通話！ 　人民日報：不能一面打壓一面指望配合

▲習近平和拜登。（圖／達志影像／美聯社攝）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家主席習近平10日應約與美國總統拜登通電話，這是中美領導人在相隔7個月後再度通話，全球關注。官媒《人民日報》鐘聲專欄發文表示，美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國，損害中方正當權益，一方面又指望中方無條件支持配合美方訴求；「解鈴還須繫鈴人，美方應主動糾正錯誤對華政策，與中方相向而行。」

文章指，9月10日上午，習近平與拜登進行了坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流，習近平向國際社會展現了推動中美關係盡快回到穩定發展正確軌道的高度負責任態度。

提到雙邊關係，文章稱，當前，中美關係遭遇嚴重困難，矛盾多發，甚至連此前雙方有過成功合作先例的領域，也不斷為分歧乃至摩擦所干擾。歸根到底是因美國的對華認知出了問題，把中國視為最主要對手甚至朝敵手方向推進，企圖阻擋和打斷中國的現代化進程。在這錯誤思維影響下，美不斷挑戰中國重大利益，加大對中國遏制打壓，將中美關係的各個領域都視為對抗擂台，滿世界圍堵抹黑中國，給全球和平穩定憑空製造了嚴重風險。

文章強調，美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國，損害中方正當權益，一方面又指望中方無條件支持配合美方訴求。中美過往交往的歷史早已充分說明，雙方只有切實尊重彼此核心關切、妥善管控分歧，才能為在有共同利益的問題上開展協調合作找到堅實基礎。

至於合作議題，文章指，現階段，在氣候變化、疫情防控、經濟復甦以及諸多重大國際和地區問題上，國際社會普遍希望中美保持接觸對話，加強協調合作。在近來與中方的接觸中，美方多次表示，願同中方開展更多對話合作。既然美方對中美合作的現實重要性有一定認識，就應盡快在行動中做出改變，為雙方合作提供條件。

文章最後說，解鈴還須繫鈴人。美方應主動糾正錯誤對華政策，與中方相向而行，在相互尊重、平等相待的基礎上發展中美關係。