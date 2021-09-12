　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

相隔7個月習拜通話！ 　人民日報：不能一面打壓一面指望配合

▲▼習近平,拜登。（圖／達志影像／美聯社攝）

▲習近平和拜登。（圖／達志影像／美聯社攝）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家主席習近平10日應約與美國總統拜登通電話，這是中美領導人在相隔7個月後再度通話，全球關注。官媒《人民日報》鐘聲專欄發文表示，美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國，損害中方正當權益，一方面又指望中方無條件支持配合美方訴求；「解鈴還須繫鈴人，美方應主動糾正錯誤對華政策，與中方相向而行。」

文章指，9月10日上午，習近平與拜登進行了坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流，習近平向國際社會展現了推動中美關係盡快回到穩定發展正確軌道的高度負責任態度。

提到雙邊關係，文章稱，當前，中美關係遭遇嚴重困難，矛盾多發，甚至連此前雙方有過成功合作先例的領域，也不斷為分歧乃至摩擦所干擾。歸根到底是因美國的對華認知出了問題，把中國視為最主要對手甚至朝敵手方向推進，企圖阻擋和打斷中國的現代化進程。在這錯誤思維影響下，美不斷挑戰中國重大利益，加大對中國遏制打壓，將中美關係的各個領域都視為對抗擂台，滿世界圍堵抹黑中國，給全球和平穩定憑空製造了嚴重風險。

文章強調，美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國，損害中方正當權益，一方面又指望中方無條件支持配合美方訴求。中美過往交往的歷史早已充分說明，雙方只有切實尊重彼此核心關切、妥善管控分歧，才能為在有共同利益的問題上開展協調合作找到堅實基礎。

至於合作議題，文章指，現階段，在氣候變化、疫情防控、經濟復甦以及諸多重大國際和地區問題上，國際社會普遍希望中美保持接觸對話，加強協調合作。在近來與中方的接觸中，美方多次表示，願同中方開展更多對話合作。既然美方對中美合作的現實重要性有一定認識，就應盡快在行動中做出改變，為雙方合作提供條件。

文章最後說，解鈴還須繫鈴人。美方應主動糾正錯誤對華政策，與中方相向而行，在相互尊重、平等相待的基礎上發展中美關係。

►莫蘭迪色絕美小家電打折了！

ET快訊
北市上午「無風無雨」停班課失策？　柯文哲解釋了
高雄公務員「月領7萬」上班追劇　遭檢舉還嗆：相堵會到
快訊／璨樹豪、大雨擴12縣市！　午起暴風圈籠罩北台灣
塔利班「斬首阿富汗士兵」畫面曝　6人歡呼下秒揮刀
「璨樹」路徑可維持最大強度！　鄭明典示警：北台灣防備
澎恰恰債主超硬背景曝光！欠錢的都「企業大咖」
納悶「有颱風？」台北人喊無感　網曝1時間點：別立旗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

她搭電梯被別人小孩吐一身　家長保證賠衣服「一看價格卻落跑！」

遭噴泉水柱「沖飛5m高」砸地！8歲男童苦撐11天不治　父母淚崩

相隔7個月習拜通話！ 　人民日報：不能一面打壓一面指望配合

Delta極端個案！「38天超長潛伏期」害莆田大爆發　單日新增20+18

Delta入侵福建日增38例！莆田「半封城」非必要不離市

報平安？馬雲睽違114天首度現身　隔天阿里豪捐4300億

女騎士遭撞卡車底慘死！熱心男上前救人　一看才發現是他女兒

「學以致知，了解彼此」　知了讀書會推動滬台青年交流

珠海橫琴打造「一國兩制」新示範點　澳門特首：上FB及IG不用爬牆

陸海警船阻日漁船進行登島活動　釣魚台海域「追尾」撞擊日艦

開車進「伯朗大道」被警開單！　男子崩潰咆哮怒嗆台東：爛地方

剎不住！見前方轎車「突然左切」 下秒阿公突出現...撞飛送醫不治

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

喜歡都沒了！周揚青羅昊真的分手　「男生可能喜歡溫柔的...」她講到低頭

直擊鄧佳華上工Day1提早1hr準備 2辣妹圍身幫秤米：請清寒民眾來領

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

金正恩瘦身有成！出席北韓閱兵式　專家懷疑是「複製人」已發生政變

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

貓師傅幫汪按摩！全程露厭世臉　鏟屎官爆笑配音超吵遭無奈怒瞪

是那顆星星！有一種友情叫丞琳&鴻升　楊丞琳幕後「小鬼畫面」出現..看哭了

她搭電梯被別人小孩吐一身　家長保證賠衣服「一看價格卻落跑！」

遭噴泉水柱「沖飛5m高」砸地！8歲男童苦撐11天不治　父母淚崩

相隔7個月習拜通話！ 　人民日報：不能一面打壓一面指望配合

Delta極端個案！「38天超長潛伏期」害莆田大爆發　單日新增20+18

Delta入侵福建日增38例！莆田「半封城」非必要不離市

報平安？馬雲睽違114天首度現身　隔天阿里豪捐4300億

女騎士遭撞卡車底慘死！熱心男上前救人　一看才發現是他女兒

「學以致知，了解彼此」　知了讀書會推動滬台青年交流

珠海橫琴打造「一國兩制」新示範點　澳門特首：上FB及IG不用爬牆

陸海警船阻日漁船進行登島活動　釣魚台海域「追尾」撞擊日艦

LIVE／璨樹暴風圈籠罩北台灣　氣象局最新說明

萬安演習15日登場　防疫考量不管制交通、不疏散避難

湖口養豬場查獲2桶廚餘　還沒吃下肚…罰款5萬元起跳

璨樹颱風影響宜蘭今停收運垃圾　國5平原線午後禁大型車

打完AZ呼吸困難「癱軟、四肢麻痺」　她痛哭：想拿水但站不起來

她搭電梯被別人小孩吐一身　家長保證賠衣服「一看價格卻落跑！」

中秋必備「雙機」9270元→6888元！清淨機＋電烤盤　舒服在家大口吃烤肉

食蟹獴呆萌望向鏡頭照片曝！　專家揭被偷拍了：稀有、隱密逃不掉

惡駕駛假裝配合攔檢...突催油門落跑！重罰18萬吊銷執照

接種第2劑AZ疫苗3天後亡！82歲翁「腎衰竭」無法排尿　疑心肌梗塞

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

大陸熱門新聞

他見車禍上前救人　才發現死者是女兒

報平安？　馬雲睽違114天首現身

Delta極端個案！38天超長潛伏期害莆田大爆發

陸海警船阻日漁船進行登島活動 釣魚台海域「追尾」撞擊日艦

這校開學現快遞「包裹海」封路 2億網友朝聖「學生驚人消費力」

付完聘金才知「女友是阿嬤」！29歲男後悔了

新婚一個月遭公公性侵！媳婦報警反被逮捕

Delta入侵福建日增38例　莆田「半封城」

拜習通話！ 人民日報：不能一面打壓一面指望配合

遭噴泉水柱沖飛5m高砸地！8歲男童苦撐11天不治

陸預報：璨樹是狠角色　不登陸也帶來大風雨

珠海橫琴打造「一國兩制」新示範點 澳門特首：上FB及IG不用爬牆

女大生月拿4300嫌少！怒噴爸餓死我算了

人妻嫌老公太醜！約帥男「洗基因生子」影片曝光

更多熱門

相關新聞

拜登「低調悼念911」造訪3墜機地

拜登「低調悼念911」造訪3墜機地

在911事件20週年的今天，美國總統拜登前往3處墜機地點，向受害者與罹難者家屬致上哀悼之意。拜登在3地都未公開發表演說，低調紀念911事件，避免搶占焦點。

美國軍營收留1萬阿富汗人　營區首度曝光

美國軍營收留1萬阿富汗人　營區首度曝光

拜致電習　避免競爭升衝突

拜致電習　避免競爭升衝突

白宮證實：拜登與習近平曾討論新冠溯源調查

白宮證實：拜登與習近平曾討論新冠溯源調查

拜登已經意識到「習決心」？

拜登已經意識到「習決心」？

關鍵字：

習近平拜登

讀者迴響

熱門新聞

璨樹路徑「亞太氣象6本柱」只1國正確

連千毅開「2000萬合約」談合作！　澎恰恰回應了

璨樹再開眼加速！暴風雨增列北部

小鬼黃鴻升回來了！全為楊丞琳「15秒催淚畫面曝」

鄧佳華下戰帖「單挑館長」　館長：打你會終身殘疾

LIVE／璨樹又開眼「豪雨紫爆」

《創造101》女選手結婚了！老公是「娛樂公司CEO」

五熊靠「小鬼送的傘」認定老公！交往4個月閃婚過程超玄

妻約同事「每週1震」　綠帽夫樂直擊

女星欠千萬被圍堵崩潰大哭：大家一起死！

34歲網紅直腸癌逝　最後身影曝光引淚崩

越喜歡你越冷漠的3大星座！

超肥雨傘節爬怪手　網：山神化身

女大生80元買假鑽戒扮名媛！　蹭吃喝過21天

快訊／11點過後風雨增強　侯友宜洩周一停班課機率

更多

最夯影音

更多
開車進「伯朗大道」被警開單！　男子崩潰咆哮怒嗆台東：爛地方

開車進「伯朗大道」被警開單！　男子崩潰咆哮怒嗆台東：爛地方
剎不住！見前方轎車「突然左切」 下秒阿公突出現...撞飛送醫不治

剎不住！見前方轎車「突然左切」 下秒阿公突出現...撞飛送醫不治

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

喜歡都沒了！周揚青羅昊真的分手　「男生可能喜歡溫柔的...」她講到低頭

喜歡都沒了！周揚青羅昊真的分手　「男生可能喜歡溫柔的...」她講到低頭

直擊鄧佳華上工Day1提早1hr準備 2辣妹圍身幫秤米：請清寒民眾來領

直擊鄧佳華上工Day1提早1hr準備 2辣妹圍身幫秤米：請清寒民眾來領

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面