苗栗情侶自撞！21歲富家女「拋3歲兒」私奔　家屬悲慟接死訊

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮今(10日)清晨發生一起死亡車禍，25歲的黃男酒後開車載著21歲的商姓女友行經苑裡43線與德行路交叉口時，突失控高速自撞電桿，強大的撞擊力道導致車身斷成兩截，商女當場拋飛車外慘死，黃男則是頭骨破裂重傷送醫；警方事後調查，赫然發現黃男翹家多年，而家境優渥的商女則是不顧家人反對，拋下3歲的兒子執意與黃男私奔同居，2人都許久未與家人聯繫，直到今晨發生車禍，家屬才知2人遇劫。

▲商女與男友私奔同居，已與家人斷絕聯繫逾2個月。（圖／翻攝臉書）

警方調查，黃男是苗栗通霄人，多年前因與家人意見不合，負氣離家，許久未曾與父母聯絡；而死者商女則是台中人，家境相當優渥，18歲時未婚與前男友產下一子，如今兒子已經3歲大，多由外公外婆照料，商女約2個多月前與黃男交往，但卻遭到家人強力反對，商女不顧阻攔，拋下兒子執意與黃男私奔同居，還因此與家人斷絕聯繫，直到今發生死亡車禍、經警方通知後家屬才知2人消息，商女家屬接獲死訊後更是悲痛不已。

今清晨黃男酒後開車載著商女行經苑裡43線與德行路交叉口時，突失控高速撞上路旁電桿，車身當場斷成兩截，商女當場被拋飛出車外慘死，而黃男則是頭骨破裂、左部頭骨外露、左耳耳漏，緊急送醫搶救。警方經抽血檢測，發現黃男酒測值竟高達1.0mg/L，明顯已經爛醉。而黃男為何清晨酒駕載著女友狂飆？由於車上並未尋獲紀錄器，詳細案情還有待黃男傷勢穩定後才能進一步釐清。

▼黃男酒駕失控自撞，小客車當場斷成兩截。（圖／記者黃孟珍翻攝）