LIVE／璨樹逼近「明天有望颱風假」　氣象局最新說明

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璨樹颱風持續進逼，全台19縣市全納入陸上颱風警報警戒範圍，璨樹暴風圈逐漸進入台灣東南部及南部陸地，對台灣陸地將構成威脅。氣象局表示，颱風中心附近風雨強大，明日東半部放颱風假機率較高。而根據最新風雨預測，屏東、宜蘭、花蓮、台東明日上午已達停班課標準。氣象局17:40將說明颱風最新動態。

▲璨樹颱風持續影響台灣。（圖／翻攝自RAMMB）

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▲璨樹颱風陸警警戒範圍擴大，今日越晚各地雨勢越明顯。（圖／氣象局）

氣象局簡任技正伍婉華表示，璨樹中心位於鵝鑾鼻南南東120公里海面上，未來影響台灣強度為較強的中度颱風，風雨結構紮實，風雨集中暴風圈環流內。基隆北海岸、東半部、恆春半島、南部沿海已有長浪，今日中部沿海、澎金馬都會有長浪。另外未來東部、北部風浪將會明顯增強，台灣海峽風力也會明顯增大。

在颱風中心附近的地區風力將明顯增強，綠島、蘭嶼、台東、恆春等地風力增大，分別有8到14級強陣風，今日深夜開始，花蓮將會有8到9級強陣風，而桃園、大台北、金門、馬祖也會有強陣風。

璨樹中心環流一波波影響東半部、南端陸地，蘭嶼、台東、花蓮、恆春已出現局部大雨，今天越晚降雨也會越明顯。今晚到明早期間，各地山區、西半部也會陸續有雨，明日各地都有陣雨或雷雨，中部以北、東北部、東部、各地山區都有大雨或豪雨，北部、東北部有豪雨以上等級降雨。

▲▼璨樹颱風影響東半部、南端陸地，明天開始全台都會受影響。（圖／氣象局）

依據氣象預報，颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達七級以上」或「陣風可達十級以上」時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

氣象局最新風力預報顯示，宜蘭、花蓮、台東、屏東恆春明日上午在平均風力、陣風等預測均有達標，因此有機會放颱風假。在雨量標準上，宜蘭、花蓮也已達標。