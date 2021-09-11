▲交通局局長王銘德表示，交通部加發計程車駕駛1萬元紓困薪資補貼，陸續直接撥款入帳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應新冠肺炎嚴峻疫情，為能照顧基層駕駛生計，交通部加碼編列37億紓困預算，台南市交通局表示，這波補助包含計程車運將在內，每人將可獲補助1萬元，2021年曾申請且符合資格者，將由公路總局直接撥款，新進駕駛或未曾申請者也可至監理服務網線上申辦，另由市府發放之防疫物資補貼也陸續核撥中。

交通局局長王銘德表示，COVID-19疫情嚴竣已影響基層駕駛生計，台南市長黃偉哲十分關心，特別指示交通局密切關注中央紓困方案，中央公布後也必須協助台南市轄內計程車駕駛申請，以解燃眉之急。

交通局長王銘德指出，這次公布的計程車駕駛人薪資補貼方案，每位駕駛員將可獲得補貼1萬元，並將比照2021年上半年度薪資補貼發放方式，如5~7月已有請領補助且符合規定資格者，公路總局免除申辦手續並自9月9日起陸續撥款，已有部分駕駛獲領補助，請駕駛朋友靜候撥款入帳。

如為新進駕駛、或未於前述期間申請、或未曾向監理站申辦者，也不用擔心，自即日起至9月30日止，可透過線上申辦方式至監理服務網辦理，或洽台南監理站（06-2696678）、麻豆監理站（06-5723181）及台南市公共運輸處（06-2230330）詢問。

交通局長王銘德指出，除薪資補貼1萬元外，交通部防疫物資費用補貼方案仍持續受理中，補貼購買口罩、手套、酒精或者消毒水等防疫物品，計程車每車每日可補貼15元，每月補貼26天，共補貼13個月或至疫情低於一級警戒為止，每車最多可獲5070元，可按月申請也可累積一次申請，目前已受理、核發4155人次，本年採免臨櫃方式，可上市府一站式網路服務平台辦理或逕洽公共運輸處協助。

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