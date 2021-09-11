璨樹颱風逼近！指揮中心公布疏散指引：居檢民眾要到合格防疫旅館

記者蔡玟君／台北報導

璨樹颱風即將來襲，中央流行指揮中心副指揮官陳宗彥今（11日）在例行記者會上表示，從去年開始就有規劃疏散撤離指引，強調萬一需要疏散，一般居家檢疫民眾要到合格的檢疫旅館，萬一有防疫旅館在比較低窪地區，在疏散時要往合格的防疫旅宿去。

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

陳宗彥表示，從去年開始在無論是防汛或是有颱風侵襲台灣，就有和地方政府就疏散撤離部分有一定規劃，這次璨樹颱風要來之前也跟地方政府再次提醒要落實分流，一般民眾就到一般收留所，一般居檢民眾要到合格的檢疫旅館，現行入境的民眾都是到防疫旅館，萬一有防疫旅館在比較低窪地區，在疏散時當然要往合格的防疫旅宿去，居家隔離的民眾就配合衛政單位到醫療院所，也配合這次防災再次提醒地方政府要注意這些分流措施。

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根據最新氣象資料顯示，璨樹中心目前在鵝鑾鼻南南東方海面，向北北東轉北移動，暴風圈逐漸進入台灣東南部及南部陸地，對台灣陸地將構成威脅。璨樹颱風結構紮實，且暴風圈內風雨明顯，氣象局持續發布陸上颱風警報。陸上警報範圍包括台灣全島(含蘭嶼、綠島)應嚴加戒備並防強風豪雨，海上警報範圍是台灣附近各海面及巴士海峽航行作業船隻應嚴加戒備。