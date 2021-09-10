直擊／松山某國中624人緊急採檢　學生聽到與確診同校「以為騙人」

▲北市松山區國中出現一名學生確診，全校進行大清消。（圖／記者楊詩益攝）

記者崔至雲／台北報導

北市松山區某國中學生出現確診，該校今（10日）全面停課，下午召回全校學生分流進行PCR篩檢。經《ETtoday新聞雲》記者實地觀察，校門口擠著長長的人潮，校方一班一班地叫學生進去快篩。快篩出來的學生直喊「好痛」，也有學生說，昨晚接到消息以為是在惡作劇，沒想到這種事情發生在自己身上；也有家長相當緊張，表示家裡還有更小的孩子，希望一切沒事。

開學才一個多星期，疫情就燒進校園，北市松山區一所國中的七年級生也確診，該校今日下午進行全校篩檢。下午時間，校園周遭車流、人潮量很大，需靠交警才能紓解附近的交通。有些已經篩檢完的學生表示，「痛死了」但對於學校出現確診沒有很緊張，相信學校會做好清消。

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▲松山區某國中學生等待篩檢 。（圖／記者崔至雲攝）

有學生提到，搓完鼻子很不舒服，現在不想在外面逗留太久，想要回家休息。也有學生以為昨日晚間校方給的停課消息是在整人，完全沒想過生活周遭會出現確診的事情。此外，也有家長很擔心，不知道篩檢到底有沒有用，家中還有其他更小的小孩，很怕被影響到。

校方指出，確診學生先前無異狀，9/9來校途中因身體不適，母親帶其至工作地點醫院就診，晚間校方接獲通知篩檢結果為陽性，校方立即啟動相關安全緊急會議，除了進行校園消毒，並請確診學生該班停課14天，其餘班級預防性停課一天，同時進行集體採檢。

該校今日下午1時30分開始輪流篩檢，第一批由七年級生開始，2時50分為八年級學生入校篩檢，3時50分為9年級學生入校篩檢。至於下周一是否復課？校方表示，一切將依照教育局指示。