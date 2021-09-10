強留兒子16年不讓他到學校上課！單親媽曝原因　執行署出手了　

▲行政執行署調查發現1名高中學生被家長限制到校讀書。（圖／彰化行政執行署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港一名男學生(16歲)，因為母親擔心前夫會將孩子帶走，從國小到國中9年中，經常請假，將他留在家中；社會局今年1月強制安置輔導後，後來這名學生順利考上高中，上學3天後母親又不讓他去讀書，公所對其母開罰300元罰緩不繳，後來仍將案件移送彰化分署執行整件事才曝光。

主任執行官胡天賜指出，這名學生到校就讀才3天，媽媽又以兒子有蕁麻診的原因，讓他請假在家，該校正要啟動關懷機制到他家中瞭解實情。為了讓學校能更名正言順的與母親進行溝通，胡主任也提議由彰化分署愛心社幫她繳納罰鍰，並請校長於前往家訪時代為將繳納收據轉交，校長也欣然同意協助。

▲行政執行署調查發現鹿港1名學生被家長限制到校讀書。（圖／彰化行政執行署提供）

據了解，該名學生家境小康，母親有工作年收入約70萬元，雖然沒有虐兒，但她長期害怕前夫將小孩帶走，從國小起便以各種理由，讓兒子請長假，不去學校讀書，但這名學生靠著自學成績不差，一路念到高中，家中經濟不差，但就是不願繳納公所的300元罰鍰。

社會處得知後，也在今年1月對這名學生安置，終於如願考上高中，同時對她母親進行親職教育，希望她能改變想法，讓小孩能順利完成學業。

►「沉默感染窩」幼兒園群聚也中Delta進入社區！停課禁烤肉內用 又回到原點？

►每人475元吃到原燒！中秋就送「燒肉神卡」 無使用期限超貼心