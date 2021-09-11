3間經銷商加價40倍出售汽車晶片　陸市監總局重罰千萬

▲大陸市場監管總局裁罰3間汽車晶片經銷商。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸市場監管總局近日對上海鍥特電子有限公司、上海誠勝實業有限公司及深圳市譽暢科技有限公司等3間汽車芯片（晶片）經銷商進行裁罰，共處以250萬元人民幣（約1075萬元新台幣）罰款。據了解，這3家企業以進價不到10元（人民幣，下同）的晶片採400多元的高價售出，漲幅達40倍的售價違反市場交易準則受罰。

▲大陸3間汽車晶片經銷商以40倍的價格轉手賣車晶片，造成市場秩序混亂。（圖／CFP）

《新華網》報導，在供需平衡交易條件下，汽車芯片貿易商的加價率一般為7%至10%。汽車芯片是汽車製造業重要元件。2021年上半年，受全球汽車芯片供給嚴重不足影響，大陸國內汽車芯片出現嚴重供需失衡。

針對大陸國內部分汽車晶片價格呈現大幅上漲，市場監管總局8月成立專案組加強價格監測。調查發現，個別不法商販、游資集團惡意搶購晶片，囤積居奇、哄抬價格，造成部分汽車晶片價格持續上漲，有的上漲3倍至10倍，個別上漲達30倍至40倍，嚴重影響汽車行業有序生產和健康發展。

這3間被裁罰的經銷商利用汽車晶片供需失衡，在採購價格穩定的情況下，大幅加價銷售汽車芯片。下游汽車零配件企業因無晶片可用，面臨斷供違約賠償風險，不得不接受當事人高額報價。經銷商的大幅加價行為不能增加產品供應、緩解供需矛盾，反而製造市場緊張，致使零配件製造商、車企等各環節恐慌性備貨，進一步加劇供需失衡，擾亂市場價格秩序。