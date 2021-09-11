　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

3間經銷商加價40倍出售汽車晶片　陸市監總局重罰千萬

▲汽車芯片，晶片。（圖／CFP）

▲大陸市場監管總局裁罰3間汽車晶片經銷商。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸市場監管總局近日對上海鍥特電子有限公司、上海誠勝實業有限公司及深圳市譽暢科技有限公司等3間汽車芯片（晶片）經銷商進行裁罰，共處以250萬元人民幣（約1075萬元新台幣）罰款。據了解，這3家企業以進價不到10元（人民幣，下同）的晶片採400多元的高價售出，漲幅達40倍的售價違反市場交易準則受罰。

▲汽車芯片，晶片。（圖／CFP）

▲大陸3間汽車晶片經銷商以40倍的價格轉手賣車晶片，造成市場秩序混亂。（圖／CFP）

《新華網》報導，在供需平衡交易條件下，汽車芯片貿易商的加價率一般為7%至10%。汽車芯片是汽車製造業重要元件。2021年上半年，受全球汽車芯片供給嚴重不足影響，大陸國內汽車芯片出現嚴重供需失衡。

針對大陸國內部分汽車晶片價格呈現大幅上漲，市場監管總局8月成立專案組加強價格監測。調查發現，個別不法商販、游資集團惡意搶購晶片，囤積居奇、哄抬價格，造成部分汽車晶片價格持續上漲，有的上漲3倍至10倍，個別上漲達30倍至40倍，嚴重影響汽車行業有序生產和健康發展。

這3間被裁罰的經銷商利用汽車晶片供需失衡，在採購價格穩定的情況下，大幅加價銷售汽車芯片。下游汽車零配件企業因無晶片可用，面臨斷供違約賠償風險，不得不接受當事人高額報價。經銷商的大幅加價行為不能增加產品供應、緩解供需矛盾，反而製造市場緊張，致使零配件製造商、車企等各環節恐慌性備貨，進一步加劇供需失衡，擾亂市場價格秩序。

►莫蘭迪色絕美小家電打折了！

ET快訊
梁家輝「遭台灣封殺」擺路邊攤維生！　周潤發一句話救了他
張鈞甯硬起來提告「要求8網友道歉」！　怒：傷害名譽極其惡劣
室友鑽進被窩！　男大生睡夢中「被含住」崩潰
719前沒勾AZ！等完495萬人「輪他們打第二劑」　網：我一
璨樹「陸警範圍擴大」17縣市警戒！　減弱成中颱仍超強
美軍炸錯人？ISIS-K遭轟炸影片曝　死者是美國工程師
LIVE／8縣市陸上警戒「越晚雨越大」　氣象局最新說明
金正恩不甩愛妻和她親密黏TT！　「粉衣女」意外成焦點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

3間經銷商加價40倍出售汽車晶片　陸市監總局重罰千萬

大連瓦斯桶氣爆整層樓冒火致8死5傷　目擊者：1公里外都感到震動

15歲少年入學5天被室友用甩棍打死　死者父哀鳴：是有多大仇恨

隆乳失敗還被呼巴掌　女子被醫美診所保全「抬出去」哀求：不要啊

男子返廈集中隔離3採陰仍確診　莆田急驗核酸6人陽性含3名學生

付完聘金才知「女友是阿嬤」！孫女已1歲　29歲男後悔：看不出來

中國打房引發降價拋售　多地反向祭出限跌令

新婚一個月遭公公性侵！媳婦報警反被逮捕　離奇原因曝光

男大生長痔瘡「馬桶上昏倒」　全身血量已「流掉三分之二」

粵澳將建合作區「上網免翻牆」　澳門特首：不會強迫居民搬去發展

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

不滿車位被停...動手扯下女子頭髮　阿婆嗆聲：這塊地我花錢整理的！

瘋狂舍監半裸開名車撞北藝大！ 「底盤、車頭卡樓梯」還搜出大麻

中山大學清晨猴子成群下山逛街　機車遭當墊腳石倒地當事者落跑

藝人澎恰恰欠2.4億債務走投無路　連千毅公布誘人薪資喊「我幫你」

海陸警報齊發！強颱璨樹持續靠近台灣　周日「壟罩全台」總雨量3地最恐怖

3間經銷商加價40倍出售汽車晶片　陸市監總局重罰千萬

大連瓦斯桶氣爆整層樓冒火致8死5傷　目擊者：1公里外都感到震動

15歲少年入學5天被室友用甩棍打死　死者父哀鳴：是有多大仇恨

隆乳失敗還被呼巴掌　女子被醫美診所保全「抬出去」哀求：不要啊

男子返廈集中隔離3採陰仍確診　莆田急驗核酸6人陽性含3名學生

付完聘金才知「女友是阿嬤」！孫女已1歲　29歲男後悔：看不出來

中國打房引發降價拋售　多地反向祭出限跌令

新婚一個月遭公公性侵！媳婦報警反被逮捕　離奇原因曝光

男大生長痔瘡「馬桶上昏倒」　全身血量已「流掉三分之二」

粵澳將建合作區「上網免翻牆」　澳門特首：不會強迫居民搬去發展

網紅打2劑BNT開趴確診Delta！同行「3劑混打哥」沒感染　疫苗品牌曝

秋天必玩3條單車路線！騎進世界最美自行車道　賞湖畔的落羽松秘境

IWC揭美國海軍飛行錶神秘面紗　開放錶迷買限量「特別版」

快訊／台電人員移除樹枝防災　手腳遭電擊倒地送醫搶救

中颱燦樹陸警範圍擴大　新北災害應變中心提升至一級開設

南投千坪日式水上Villa價格超親民！一泊二食＋超大湯屋隨你泡

「要像情侶就要跟我睡」《宮S》女星爆退出演藝圈因被逼發生性關係

投客操作實登從高改低報！內行人勸：條件再好都別接受

璨樹襲台交通異動懶人包！台鐵南迴午後停駛、立榮國內線明全取消

金正恩疑有12名替身！靠複製人出席閱兵式　專家：本人恐遭監禁

工人整地「巨大雨傘節」爬上怪手　他估超過1.5公尺！網：山神化身

大陸熱門新聞

新婚一個月遭公公性侵！媳婦報警反被逮捕

付完聘金才知「女友是阿嬤」！29歲男後悔了

陸預報：璨樹是狠角色　不登陸也帶來大風雨

終於玩到遊戲！陸青少年租帳號2小時140元

男大生因痔瘡昏倒　全身血量流掉三分之二

中國打房引發降價拋售　多地反向祭出限跌令

祖孫3人喝蘑菇湯中毒亡　2貓咪喝剩湯也慘死

15歲少年入學5天被室友用甩棍打死 死者父哀鳴：是有多大仇恨

女大生月拿4300嫌少！怒噴爸餓死我算了

男子返廈集中隔離3採陰仍確診 莆田急驗核酸6人陽性含3名學生

學霸正妹成女殺人魔 勞榮枝一審判死當庭痛哭「再提上訴」

60歲阿嬤凌晨打排位　網驚：我奶常山趙子龍

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

更多熱門

相關新聞

速霸陸全新大鯊魚WRX北美現身

速霸陸全新大鯊魚WRX北美現身

歷經多次延期，速霸陸日前終於也正式公開了全新世代「大鯊魚」WRX的正式樣貌；不僅內外觀皆有大幅度更新，同時更換裝了全新2.4升渦輪汽油引擎（272匹），展現出速霸陸再度叩關性能級距的雄心壯志；速霸陸表示，全新WRX將於2022年陸續於北美、日本市場上市，據了解台灣導入機率也可說是相當濃厚！

蓮花跑車「全新輕量化賽車」登場

蓮花跑車「全新輕量化賽車」登場

TOYOTA神車雙兄弟升級TSS 2.0

TOYOTA神車雙兄弟升級TSS 2.0

本田新一代FIT掀背74.9萬起上市

本田新一代FIT掀背74.9萬起上市

納智捷M7驚傳年底停產停售

納智捷M7驚傳年底停產停售

關鍵字：

芯片汽車晶片製造價格缺芯哄抬

讀者迴響

熱門新聞

連千毅幫澎恰恰　公布超誘人薪資

《閃電俠》童星吸毒猝死得年16歲

不斷更新／全台停班課一次看！台東宣布：下午停班停課

博恩打完AZ當場暈倒！下巴撞柏油路「噴血縫5針」

他開車進「伯朗大道」被開單崩潰：受鄉下人的氣

機師兒Ct值11如何守住？網歸功1關鍵：有用

屏東明正常上班課　全台停班課一次看！

埃及爸成箭靶　妻：欲加之罪何患無辭

璨樹暴風圈觸陸！颱風結構紮實

陳雨菲穿「陸牌球鞋」腳被割出血　代言人慘遭出征

小一新生「偏僻路邊大哭」！她機警停車…善舉救回他

最容易單身的3大星座！

強颱璨樹路徑東修！高雄花蓮納陸警　下午觸陸暴風圈罩全台

雙北等4縣市　明放颱風假機率大

基隆老闆剁一整夜　燉煮「人肉羊肉爐」

更多

最夯影音

更多
張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？
《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面