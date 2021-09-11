「911最早衝進世貿」消防員目睹樓塌恐怖瞬間　竟成與弟弟最後一面

記者陳宛貞／綜合外電報導

20年前的今天，蓋達組織策畫的恐怖攻擊在美國奪走近3000條人命，成為罹難者遺屬及倖存者心中永遠的痛。當時的紐約消防局第一大隊隊長菲佛（Joseph Pfeifer）目睹世貿中心北塔陷入絕望的黑幕，聽見四處傳來傷者的哭喊。他是事發後第一個進入大樓的消防員，也是最後離開的人之一，但同樣身為消防員的弟弟卻沒有這麼幸運。

▲ 911事件屆滿20周年。（圖／翻攝自推特／U.S. Secret Service）

《太陽報》報導，菲佛看見一架飛機撞上北塔後趕到現場，在大廳設立指揮中心，引導遊客及員工撤離，接著在一片混亂中意外發現弟弟凱文。凱文也是一名消防員，但他那天本該參加一場考試，卻仍前往現場救難。他們互相看著彼此，眼神交換著「我們會沒事嗎」的疑問，但沒有多做交談。

身為救災現場負責人，菲佛命令凱文帶隊前往15樓，未料這會成為他與凱文的最後一面。多達343名消防員沒能活著走出世貿中心，當年42歲的凱文是其中之一。

▲ 眾多消防員趕往救災。（圖／達志影像／美聯社）

世貿中心的設計原可承受飛機失事的衝擊，但被劫持的飛機燃料填滿電梯井，點燃許多樓層的易燃物。南塔較晚被攻擊，但最先倒塌，因為被擊中的樓層較低，使得建築物不穩定。

菲佛聽見南塔發出不祥的隆隆聲響，馬上開始以最快速度奔跑。當他看見一名攝影師上方即將掉落的鋼筋和玻璃，趕緊跳上前保護他，下秒眼前便被黑暗籠罩，「那是個晴朗的日子，但一切都變黑了，什麼都看不見。所有噪音都停了下來，四周一片寂靜，就像下雪一樣安靜，讓你不禁懷疑自己是不是還活著。」

北塔在南塔倒塌後陷入一片漆黑，窗戶全被砸碎，掉落的建築物殘骸殺死他周圍的人們。接著逃難民眾的哭喊打破寂靜，許多人被燒傷或嚴重受傷，還有許多受困高樓層的人無法忍受大火與濃煙，選擇一躍而下，菲佛也能親耳聽見他們墜落地面的撞擊聲。他趕緊下令所有在北塔的消防員撤出，接著發現一名牧師躺在他腳邊，已經斷氣。

▲ 911事件造成343名消防員喪命。（圖／路透）

南塔倒塌經過29分鐘，北塔也跟著倒下。菲佛幸運脫身後，起初還抱著一絲凱文也能倖存的希望，隔天卻很清楚，希望已經落空，「已經過了26小時，我知道我們不會再找到更多人了。」

凱文勇敢的事蹟直到事後才廣為人知，根據目擊者描述，他下樓途中在9樓停留，指揮其他消防員從另一道較為安全的樓梯撤離，不僅救了同袍的性命，也救了其他許多民眾，令菲佛感到萬分驕傲。

3年前退休以前，菲佛擔任紐約消防單位反恐及應急準備部門負責人，曾協助2012年倫敦奧運主辦單位制定襲擊應變計畫，認為自己背負著做出改變的使命。事隔20年，65歲的菲佛希望人們能夠記得那些衝進世貿中心救人、在大樓裡互相幫助的平凡英雄，在這場恐怖事件中展現出的英勇行動。

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