　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「911最早衝進世貿」消防員目睹樓塌恐怖瞬間　竟成與弟弟最後一面

記者陳宛貞／綜合外電報導

20年前的今天，蓋達組織策畫的恐怖攻擊在美國奪走近3000條人命，成為罹難者遺屬及倖存者心中永遠的痛。當時的紐約消防局第一大隊隊長菲佛（Joseph Pfeifer）目睹世貿中心北塔陷入絕望的黑幕，聽見四處傳來傷者的哭喊。他是事發後第一個進入大樓的消防員，也是最後離開的人之一，但同樣身為消防員的弟弟卻沒有這麼幸運。

▲▼ 美國特勤局公開911畫面。（圖／翻攝自推特／U.S. Secret Service）

▲ 911事件屆滿20周年。（圖／翻攝自推特／U.S. Secret Service）

《太陽報》報導，菲佛看見一架飛機撞上北塔後趕到現場，在大廳設立指揮中心，引導遊客及員工撤離，接著在一片混亂中意外發現弟弟凱文。凱文也是一名消防員，但他那天本該參加一場考試，卻仍前往現場救難。他們互相看著彼此，眼神交換著「我們會沒事嗎」的疑問，但沒有多做交談。

身為救災現場負責人，菲佛命令凱文帶隊前往15樓，未料這會成為他與凱文的最後一面。多達343名消防員沒能活著走出世貿中心，當年42歲的凱文是其中之一。

▲▼美國911恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 眾多消防員趕往救災。（圖／達志影像／美聯社）

世貿中心的設計原可承受飛機失事的衝擊，但被劫持的飛機燃料填滿電梯井，點燃許多樓層的易燃物。南塔較晚被攻擊，但最先倒塌，因為被擊中的樓層較低，使得建築物不穩定。

菲佛聽見南塔發出不祥的隆隆聲響，馬上開始以最快速度奔跑。當他看見一名攝影師上方即將掉落的鋼筋和玻璃，趕緊跳上前保護他，下秒眼前便被黑暗籠罩，「那是個晴朗的日子，但一切都變黑了，什麼都看不見。所有噪音都停了下來，四周一片寂靜，就像下雪一樣安靜，讓你不禁懷疑自己是不是還活著。」

北塔在南塔倒塌後陷入一片漆黑，窗戶全被砸碎，掉落的建築物殘骸殺死他周圍的人們。接著逃難民眾的哭喊打破寂靜，許多人被燒傷或嚴重受傷，還有許多受困高樓層的人無法忍受大火與濃煙，選擇一躍而下，菲佛也能親耳聽見他們墜落地面的撞擊聲。他趕緊下令所有在北塔的消防員撤出，接著發現一名牧師躺在他腳邊，已經斷氣。

▲▼美國911恐攻事件20周年。（圖／路透）

▲ 911事件造成343名消防員喪命。（圖／路透）

南塔倒塌經過29分鐘，北塔也跟著倒下。菲佛幸運脫身後，起初還抱著一絲凱文也能倖存的希望，隔天卻很清楚，希望已經落空，「已經過了26小時，我知道我們不會再找到更多人了。」

凱文勇敢的事蹟直到事後才廣為人知，根據目擊者描述，他下樓途中在9樓停留，指揮其他消防員從另一道較為安全的樓梯撤離，不僅救了同袍的性命，也救了其他許多民眾，令菲佛感到萬分驕傲。

3年前退休以前，菲佛擔任紐約消防單位反恐及應急準備部門負責人，曾協助2012年倫敦奧運主辦單位制定襲擊應變計畫，認為自己背負著做出改變的使命。事隔20年，65歲的菲佛希望人們能夠記得那些衝進世貿中心救人、在大樓裡互相幫助的平凡英雄，在這場恐怖事件中展現出的英勇行動。

►聯航93墜毀「殘骸掛滿樹」　911無名英雄忍淚攀高！揪出幕後兇手
►911恐攻20年「往事仍歷歷在目」　美國前閣員：永遠不會遺忘那天
►911事件20周年「遺址2道光」追憶　拜登：團結是美國最大的力量

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►莫蘭迪色絕美小家電打折了！

ET快訊
快訊／高雄宣布9／12「5地區」停班停課
北北基停班課！全台明天颱風假一次看
花蓮宣布明天停班課　全台颱風假一次看
台南等11縣市明天正常上班上課！全台颱風假一次看
約去「雅琪那吃」人妻怒了　念3次糗知真相
颱風假沒了！10縣市明天正常上班上課
桃園、台中明天正常上班上課！全台颱風假一次看
璨樹為什麼沒風？「中央山脈阻擋」最強風雨全灌這
雲林、嘉義明天正常上班上課！全台颱風假一次看
快移車！北市水門8點將關閉　7點開放全市紅黃線停車
南投、嘉縣明天正常上班上課！全台颱風假一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「911最早衝進世貿」消防員目睹樓塌恐怖瞬間　竟成與弟弟最後一面

越南富國島10月開放國際旅遊　曼谷將循「7+7免隔離模式」重啟

恩愛到一半遇正宮抓姦！小隻馬「扮成廢紙箱」欺敵　薑還是老的辣

媽懷疑疫苗堅持拒打　感染新冠傳給全家！4歲女童「染疫1天」猝逝

美CDC研究：沒打疫苗的「病故風險」是完整接種的11倍

金牌選手睡過的床　東奧「紙板床」捐給大阪方艙醫院當病床

接種BNT疫苗2周死亡！送急診室2小時「心跳停止」　嘴鼻噴血像瀑布

聯航93墜毀「殘骸掛滿樹」　911無名英雄忍淚攀高！揪出幕後兇手

日80多歲老翁3個月接種4劑疫苗　妻不知已接種又再重新預約

911恐攻20年「往事仍歷歷在目」　美國前閣員：永遠不會遺忘那天

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

不滿車位被停...動手扯下女子頭髮　阿婆嗆聲：這塊地我花錢整理的！

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

藝人澎恰恰欠2.4億債務走投無路　連千毅公布誘人薪資喊「我幫你」

中山大學清晨猴子成群下山逛街　機車遭當墊腳石倒地當事者落跑

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

瘋狂舍監半裸開名車撞北藝大！ 「底盤、車頭卡樓梯」還搜出大麻

「911最早衝進世貿」消防員目睹樓塌恐怖瞬間　竟成與弟弟最後一面

越南富國島10月開放國際旅遊　曼谷將循「7+7免隔離模式」重啟

恩愛到一半遇正宮抓姦！小隻馬「扮成廢紙箱」欺敵　薑還是老的辣

媽懷疑疫苗堅持拒打　感染新冠傳給全家！4歲女童「染疫1天」猝逝

美CDC研究：沒打疫苗的「病故風險」是完整接種的11倍

金牌選手睡過的床　東奧「紙板床」捐給大阪方艙醫院當病床

接種BNT疫苗2周死亡！送急診室2小時「心跳停止」　嘴鼻噴血像瀑布

聯航93墜毀「殘骸掛滿樹」　911無名英雄忍淚攀高！揪出幕後兇手

日80多歲老翁3個月接種4劑疫苗　妻不知已接種又再重新預約

911恐攻20年「往事仍歷歷在目」　美國前閣員：永遠不會遺忘那天

快訊／高雄宣布9／12「5地區」停班停課　達颱風假標準

快訊／璨樹颱風來襲　北北基達成共識「明停班停課」

第9輪打BNT！一圖秒懂符合對象、接種時間　2類人9／14可加入登記

條子鴿著作被下架　謝長廷力挺出版社：負社會責任的作法

不斷更新／北北基停止上班上課！全台颱風假一覽　12縣市明正常

為了40秒鏡頭！白家綺睽違兩年復出　挺「五個月孕肚」拍到宮縮　

璨樹颱風將襲台！愛莉莎莎出門驚見「黃色天空」歌后夕日照驚呆網

《創造101》女選手結婚了！老公是「娛樂公司CEO」　奢華婚禮曝光

陳鴻文超省力38球投5局　悍將5局下攻破徐若熙1比0領先龍

台北車位至少120萬　他「投報率5%換算」推租車位：超划算

國際熱門新聞

金正恩疑有12名替身！本人恐遭監禁

爆紅「最美外送員」走歪！　拍成人雜誌、幫男人簽底褲

20年前是他幫「911劫機犯」辦登機　美航地勤悔恨

她冒死回報被劫機　911恐攻通話內容曝成英雄

樹被吹歪！強颱璨樹狂風暴雨席捲菲律賓小島

金正恩閱兵式不甩愛妻　和粉衣女公然親密挽手黏TT！

強颱璨樹不對決「護國神山」　美軍預測大修改！擦邊球東部北上

璨樹2天升超級颱　菲律賓警告：待在家

接種BNT疫苗死亡！「嘴鼻噴血」像瀑布

記錄世貿重生　911事件20年縮時

愛吃生食肚子痛　他嘴裡拉出數公尺長寄生蟲

美軍恐炸錯人了！報復ISIS-K竟炸死美國工程師

美CDC：莫德納預防重症遠勝BNT

返家遇搶劫　女「丈夫面前」慘被拖田野性侵

更多熱門

相關新聞

小隻馬偷情慘遇正宮　「扮成廢紙箱」欺敵！

小隻馬偷情慘遇正宮　「扮成廢紙箱」欺敵！

這個世界上男人偷情並非人間奇事，哥倫比亞一名有妻室的男子偏好小隻馬、蘿莉體態的女孩，在他金屋藏嬌，並與小三行人間極樂之事時，慘遭正宮到他們愛的小窩抓包，小三在眾人擁護下順利從2樓到1樓，本來好好躲在箱子內，沒小到卻被正宮當場抓包，影片流出後笑翻全場。

媽拒打疫苗傳染全家　4歲女童染疫1天猝逝

媽拒打疫苗傳染全家　4歲女童染疫1天猝逝

研究：沒打疫苗的「病故風險」是完整接種的11倍

研究：沒打疫苗的「病故風險」是完整接種的11倍

聯航93墜毀「殘骸掛滿樹」　911無名英雄忍淚攀高！揪出幕後兇手

聯航93墜毀「殘骸掛滿樹」　911無名英雄忍淚攀高！揪出幕後兇手

謝淑薇憶911事件　不敢想若晚一天離開

謝淑薇憶911事件　不敢想若晚一天離開

關鍵字：

911911事件恐怖攻擊北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／花蓮宣布今晚停班停課！全台颱風假一次看

1號跌落神壇？50嵐鐵粉曝「1品項」是第一名

他開車進「伯朗大道」被開單崩潰：受鄉下人的氣

BNT「3族群」9／20開放預約　9／25開打

連千毅幫澎恰恰　公布超誘人薪資

《閃電俠》童星吸毒猝死得年16歲

搶先蘋果發表會！iPhone13上架「2絕美新色」曝

機師兒Ct值11如何守住？網歸功1關鍵：有用

埃及爸成箭靶　妻：欲加之罪何患無辭

博恩打完AZ當場暈倒！下巴撞柏油路「噴血縫5針」

小鬼黃鴻升回來了！全為楊丞琳「15秒催淚畫面曝」

屏東明正常上班課　全台停班課一次看！

《屍速列車》秀安抽高＋電眼變超美！

金正恩疑有12名替身！本人恐遭監禁

鄧佳華提早1hr上班　2爆乳妹圍身邊幫秤米

更多

最夯影音

更多
張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？
《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

不滿車位被停...動手扯下女子頭髮　阿婆嗆聲：這塊地我花錢整理的！

不滿車位被停...動手扯下女子頭髮　阿婆嗆聲：這塊地我花錢整理的！

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面