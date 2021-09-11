中秋烤肉美味爆炸升級！大口吃喝「必備飲料」驚豔味蕾

▲今年中秋烤肉除了買食材和烤肉用品之外，別忘了備妥「純喫茶」，讓美味更加分。（圖／資料照，下同）

※烤肉活動於9/2舉辦，拍攝期間均遵守防疫相關規定

消費中心／綜合報導

每年到了這個時候最期待烤肉登場，不烤一下總覺得少了過節氣氛。每次烤肉菜色和餘興節目可能都不一樣，但飲料可不能少了「純喫茶」身影！不同的純喫茶口味，能為肉品口感創造出不一樣的味蕾饗宴，既能大口暢飲解渴又提升烤肉美味度，無疑是烤肉大餐中的「神隊友」，今年也要和家人一起烤起來，快用純喫茶為今年烤肉留下難忘的美好回憶！

▲準備好豐盛的食材和純喫茶，就可以開心地迎接一場中秋烤肉饗宴。

中秋節就要大口吃烤肉，當烤肉醬一層層刷上去，肉品沾附上濃郁鹹香滋味，咬下時嘴裡香氣四溢、頓時肉汁迸發，此時若再配上一口純喫茶無糖綠，將不禁讓人大讚「就是這一味，爽快！」而開胃後氣氛也跟著嗨起來，接著享用以日式燒肉醬醃過的醬燒牛五花或松阪豬，淡淡甜味真是許多人心中的最愛；還有味道甜辣的韓式烤肉口味，都很適合大口暢飲純喫茶無糖綠，先嚐到豐富層次口感，再以散發清香的無糖茶中和味蕾，令人回味無窮，吃再多都不是問題，「忌口？！等我烤完再說」。

▲大口吃肉、大口喝喫茶無糖綠，清香茶味中和味蕾，讓美味烤肉吃再多都沒問題。

又香又多汁的烤肉美味食材排行榜上，香腸絕對有一個位置，烤得滋滋作響、油花滴落在木炭上散發焦香，咬下噴汁香甜、飽滿彈牙的香腸、來一口純喫茶無糖綠，就是許多人心目中中秋節烤肉該有的樣子。還有揮汗顧火爐、忍受漫長等待，為的就是那躺在網上烤得金黃的雞腿和雞翅，誘人香味和香嫩皮肉讓人大塊朵頤，突然發現現場好安靜沒人在聊天？不好意思，因為大家嘴巴都在忙著啃雞肉、喝無糖綠，誰還有空講話呢？

▲一邊喝茶享受美食、一邊聊天就是親友聯繫感情的最佳方式。

而大口嗑肉的同時，海鮮怎麼能缺席！新鮮大蝦放在炙熱烤網，香濃海味隨著燒紅的蝦殼四處飄散，讓在場的每個人聞了都口水直流；還有大火沸騰下開了殼的滾燙蛤蜊，湯汁超級鮮甜；魚皮烤得金黃香脆與鮮嫩魚肉一起入口，香甜軟嫩口感讓人讚嘆「感謝大海！」暴風狂啖海鮮美味，再來上一口酸酸甜甜的純喫茶檸檬紅茶，甘醇溫潤茶韻帶著濃郁芬芳檸檬果香加乘海鮮的鮮甜風味，就像是找到了彼此的靈魂伴侶，只有「絕配」二字可以形容，讓人一口肉、一口茶吃到停不下來，忍不住再放三隻蝦子、兩盒蛤蜊和一尾鮮魚下去烤，大聲宣告「今晚就是要吃到爽」！

▲酸甜純喫茶檸檬紅茶搭配各種海鮮都超級對味。

純喫茶無糖綠、檸檬紅茶在中秋烤肉的各項食材組合裡都能和緩口中大雜燴的躁動並且清涼解渴，吃飽喝足、與家人暢談生活大小事，大家邊聊邊隨意喝著手中的純喫茶，聊嗨了以茶代酒乾杯笑鬧，好感情就跟採集自新鮮茶葉並以冰析鮮萃工法保留新鮮茶香的純喫茶一樣，牢牢鎖住保鮮，為整場烤肉畫上完美的句點。每年中秋烤肉不在於食材有多高級澎湃，而是珍惜難得能與家人相聚陪伴的時光，一同大口吃肉、大口暢飲最對味的純喫茶；今年當然還是老樣子，列好喜歡的食材清單、純喫茶準備好，就可以開始期待美好的中秋烤肉假期到來了。

【本文與純喫茶合作】