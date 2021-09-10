部落釀食尚　全新料理搶先試菜

▲部落釀食尚全新料理搶先試菜。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了創新部落料理、讓民眾透過飲食更瞭解台東原民文化，台東縣政府連續3年推動部落食尚，並於10日舉行「台東部落釀食尚啟動記者會」，搶先舉行食尚店家團隊新品試菜會，推出14道山海文化饗宴一口食料理，台東縣長饒慶鈴頒發包括南島達瓦娜部落廚房等部落食尚認證旗幟，同時宣布20日起啟動「台東部落釀食尚，怎麼玩？」一系列精采釀食尚活動。

饒慶鈴表示，原民會近年來積極提升原住民部落產業，台東擁有豐富的原民文化，因此，上任後即希望透過「吃」來認識在地文化是特別幸福的方式，台東部落食尚像是一個激盪飲食火花、交流的平台，讓部落飲食多元呈現，顛覆過去原民風味餐的既定印象，推廣原民傳統食材的魅力，也串聯上下游產業。

台東縣府表示，3年來透過食尚計畫輔導23間店家改善用餐環境、餐食創新及提升擺盤美學，推出12條旅遊新路線，輔導店家消費人次超過10萬人、總體營收達千萬元、促進當地就業機會及各級產業發展，並持續透過品牌行銷及產業媒合活動，帶動店家營收成長及穩定客源。

這次部落食尚新品試菜會，不僅有來自海岸線的大海美味、醃漬siraw，還有縱谷線以傳統食材變化全新美味的蔾黎糕、起司小米球、小米冷甜湯以及鹽麴野菜；南迴線則以烘焙料理方式重新詮釋傳統食材；市區則以荖葉及血腸料理顛覆大家的味蕾想像。

▲部落釀食尚全新料理搶先試菜。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣府原民處說明，《台東部落釀食尚》的釀，象徵著台東的人文與風土，經過時間發酵，所醞釀出臺東獨一無二的部落風味，近日將推出系列活動，包括20日《釀玩就對了。雲端樂園》，邀請民眾上線破解飲食相關任務；或參加10月2日至18日《釀走就對了。部落小旅行》全新的7條部落旅遊新路線，感受文化的魅力；最大活動將於10月9日至10日在TTSTYLE波浪屋草地廣場舉辦《釀食尚市集》，匯聚台東食尚店家，一次網羅所有美味，只要走進市集即可感受6種原民族群文化，近60種多樣的原民一口食。

此外，還可親手製作部落傳統工藝，或是與部落大廚面對面，透過故事、現場料理，以及一杯來自部落風土元素的限定調酒，讓民眾吃飽喝足，也帶走深具意涵的飲食文化知識。



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