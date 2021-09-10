放大絕找小戴代言！「高雄券拿法」曝光　最多還可5千換5千

▲高雄券將與五倍券同步上路。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

振興五倍券將在10月8日正式發行，高雄市政府也宣布將同時推出高雄券，除了找來世界球后小戴戴資穎代言，還強調領用不限戶籍，只要在高雄花振興券，就能賺高雄券。高雄市長陳其邁今（10）日說明拿法，消費完發票要保留，會在餐飲、百貨、飯店、旅宿等等定點提供民眾兌換，並透露有旅宿業者要推出5000元換5000元活動。

陳其邁今天受訪表示，在設計高雄券的時候，希望能夠找一個大家都喜歡，也能夠代表高雄精神的人物，根據網路調查，小戴是最適合的人選，所以就拜託她擔任代言人。也因為要把小戴印在高雄券上，設計過程跟整個規劃通通都有徵求她的同意，她看完也很開心，陳其邁說，這也是第一次有以運動員作為封面的鈔票、有價證券。

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▲高雄市長陳其邁秀出高雄券。（圖／記者賴文萱攝）

至於民眾要怎麼兌領高雄券？陳其邁說，高雄券的正式名字是「高雄開就賺」，如果小開就小賺，大開就大賺、蕭開就蕭賺，花的越多當然回饋更多，會規畫在一些定點，包含餐飲、百貨、飯店還有旅宿等等，方便民眾兌換，提醒民眾消費完發票要保留，還可以抽特斯拉。

陳其邁說，餐飲、旅宿、夜市商圈還有百貨等等，在資料統計裡都是受損比較嚴重的產業，會針對這部分做精準高雄券發放跟使用，協助在疫情受到影響的各個行業，以消費來帶動高雄券發放，並結合民間業者的加碼贈送，放大再放大，希望吸引更多高雄市民以及其他縣市旅客到高雄消費。





▲只要來高雄用五倍券消費，就可以再兌換高雄券。（圖／記者賴文萱攝）

另外，陳其邁也透露，聽說已有旅宿業要推出5000元換5000元活動，在各個百貨也都有再加碼，他歡迎業者一起加碼，刺激消費，趁著這一波高雄券，增加他們的收入。

「高雄開就賺」高雄券振興方案，有四大特色，強調消費落地：不限戶籍，在高雄花振興券，就能賺高雄券，讓五倍放大成六倍；精準振興：上萬家高雄餐飲、旅宿、百貨合作，加碼擴大振興效果；數位紙本雙重對接：結合數位振興券，數位紙本對接並行最方便；夜市商圈再加碼：高雄市全市商圈夜市，特別發放商圈夜市券，帶動更多在地經濟消費。

高市府補充，這次高雄券總金額為2億元，只要民眾在高雄消費，不限戶籍就可領取至高雄銀行或者合作商家領取高雄券，最小面額為50元。全高雄的店家都可以收受高雄券來消費，希望能協助受創嚴重的產業，也能帶動整體高雄的消費。同時，也將規劃將結合餐飲、旅宿、百貨業者成為高雄劵振興夥伴，提供消費者更方便的服務。