快訊／北市餐廳內用停止？　柯文哲：再觀察一兩天

記者蘇晏男／台北報導

新北市板橋某幼稚園爆發Delta變種病毒株群聚，新北市府下令9日起餐飲業禁內用。對於北市是否調升防疫警戒，包括餐廳內用的措施？台北市長柯文哲10日下午表示，北市每天監測確診數字，以這周確診3個來說，有2個是昨天發生，所以再看一兩天就知道了，如果未來兩天確診數上升，那麼餐廳只好停止內用。

板橋某群聚幼兒園的基金定序在8日確定為Delta變種病毒株後，新北市府立刻宣布隔天起餐飲禁內用1周；不過，北市府以兼顧疫情跟民生經濟發展為考量，認為台北市尚未出現Delta病例，因此未跟進餐飲禁內用的措施。

然而，台北市這兩天單日各1人確診，且10日有5所學校、19間補習班預防性停課，外界關注北市府是否將提高防疫層級。

柯文哲10日下午在北市防疫記者會上，被問到北市是否調升防疫警戒，包括餐廳內用的措施？柯文哲表示，我們還不用調整，餐廳生意就一落千丈，他自己的態度是，下一道命令就是要務實可執行。

柯文哲說，至於餐廳可不可內用？北市每天監測數字，以這周來說，確診3個、不明感染源2個，且3個裡面有2個是昨天發生，所以再看一兩天就知道了，如果運氣好，也許就這樣過去，但如果未來兩天確診數上升，那麼餐廳只好停止內用。

接著，柯文哲表示，「我也要跟全國國民講」，過去4個月我們也不是白混的，至少我們大規模PCR的能力、比較完整的疫調團隊、防疫旅館或醫院動員的速度，都跟4個月前手忙腳亂的情況不一樣。

「所以我為什麼一直說，東西準備好，按照實際狀況再去調整就好。」柯文哲喊話，放輕鬆但保持機警，如果現在不必要很焦慮，做最好的準備是政府責任；除了疫苗以外，我們能做的都會努力做。

柯文哲冷不防再提到疫苗採購。他說，疫苗是國家在交涉，如果說地方政府強出頭跑去買疫苗，他自己當時的想法是讓鴻海創辦人郭台銘跟慈濟先跑前面，但也是被卡得一蹋糊塗，「我去一定貝卡得更嚴重，就算了啊」。