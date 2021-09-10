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快訊／北市+1在中山「感染源不明」　柯文哲：密切觀察暴風雨前的寧靜

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心10日公布國內新增2例本土及5例境外移入，2例本土個案分別分布於台北市與新北市。另外新增1人病逝。針對北市今1例確診，台北市長柯文哲下午進一步指出，該確診個案家住中山區的國中生。

柯文哲表示，檢視這禮拜的確診病例，過去七天確診三人，其中兩個不明感染源；純粹從數字上來看，到底是北市沒事，還是暴風雨前的寧靜北市還在觀察中，這一兩天要密切觀察，北市府也是繃緊神經在觀察。

其實，該案即是昨晚松山某國中傳出1位學生確診，緊急宣布10日停課，副市長黃珊珊上午也趕赴現場視察。到了中午，再傳同區內的另一所國中的某位學生因與確診學生曾接觸，北市緊急通知該學生的班級預防性停課。

此外，由於松山區一連爆出2所學校停課，保險起見，台北市教育局已通報鄰近的19間補習班，10日先預防性停課一天，改成線上上課，晚上環保局會協助周邊消毒。

中央流行疫情指揮官陳時中下午在記者會上，被問及北市個案是否為新北Delta病毒擴散？陳時中表示，松山區國中生和新北幼兒園目前還沒找到任何關聯點，相關疫調還在進行中，現在還無法了解全面情況。

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