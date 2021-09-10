學生染疫！松山某國中624人急分3批回校PCR　聯醫進駐校園

▲台北市松山區某國中全校停課。（圖／記者楊詩益攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

Delta變種病毒入侵台灣，北市松山區某國中出現一名學生確診，今（10日）全校停課。校方上午出面說明，確診學生先前無異狀，9/9到校發現身體不適，晚間校方接獲通知篩檢結果為陽性，校方目前已採取全面性停課，今日下午聯合醫院也將進駐校園，針對師生「分時分流」做PCR篩檢。

校方指出，確診學生先前無異狀，9/9來校途中因身體不適，母親帶其至工作地點醫院就診，晚間校方接獲通知篩檢結果為陽性，校方立即啟動相關安全緊急會議，除了進行校園消毒，並請確診學生該班停課14天，其餘班級預防性停課一天，同時進行集體採檢。

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校方說明，下午1時30分開始輪流篩檢，第一批由七年級生開始，2時50分為八年級學生入校篩檢，3時50分為9年級學生入校篩檢。至於下周一是否復課？校方表示，一切將依照教育局指示。

▲▼台北市松山區某國中今全校停課大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

北市教育局昨晚表示，松山區1所國中因確診案例，該班級29人自10日起停課14天，該校其餘班級（共624人）預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整。

市府並已指派聯合醫院將針對該校師生進行PCR篩檢，針對居家隔離者將按相關篩檢模式進行篩檢。另該案例家人所就讀某國小，該班級27人10日預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整。

教育局指出，各該學校停課期間將進行線上教學，以維護其受教權益，讓學生維持正常上課的狀態，降低停課對於學業的影響。亦會持續與各該學校保持密切聯繫，持續關注居家隔離者各次採檢的結果，隨時預備以因應新的疫情發展做及時的處置。