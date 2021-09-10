大藍鷺一口吞掉死肥鼠　網友歡呼：直接放幾千隻在紐約地鐵

▲男子中央公園錄下大藍鷺吃死老鼠的畫面。（圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者林郁婷／綜合報導

美國一位男子周日在紐約中央公園（Central Park），錄下大藍鷺（Great Blue Heron）吃掉死老鼠的畫面，影片放上推特，底下留言都是網友的歡呼聲，原因是紐約市的鼠患相當嚴重，預估超過40萬隻，僅次於芝加哥和洛杉磯，而現在終於有方法能解決老鼠，甚至有人說：「直接在地鐵站放幾千隻大藍鷺。」

根據《每日郵報》報導，影片是由巴雷特（David Barrett）拍下，他是曼哈頓鳥類警報的創始人，從影片中可以看見，大藍鷺站在水中，低頭把嘴放到水裡，接著就叼起一隻死老鼠，一口一口吞下肚，過程中還能看見老鼠長長的尾巴，在空中晃來晃去。

紐約市的鼠患最嚴重時，曾來到老鼠數量為當地人口（840萬）的兩倍，繁殖能力旺盛，現在雖然沒那麼誇張，但仍然是隨處可見的程度，尤其近日受到艾達颶風的影響，地鐵站淹水，更是把老鼠從地下都衝到陸地上。光是去年，就有1萬2632人打311說看到老鼠，主要在中央公園和上西城（Upper West Side）。

巴雷特受訪時表示，影片中的大藍鷺其實已經吃了很多魚，但看到老鼠也沒有放過，通常都是吃青蛙或螃蟹。

網友看完影片紛紛拍手叫好，「終於有辦法解決成堆的老鼠了！」、「大藍鷺是英雄」、「直接在地鐵站放幾千隻就好」，也有人提問：「要怎麼讓大藍鷺變多？」

據了解，大藍鷺與歐州的蒼鷺相似，主要分布在北美洲，於黎明或黃昏時間進食，透過眼睛發現獵物，細長的腳站立水中，再用又長又尖的喙刺穿獵物，最後整隻吞下肚，有時也因為這樣被噎死。