大藍鷺一口吞掉死肥鼠　網友歡呼：直接放幾千隻在紐約地鐵

▲男子中央公園錄下大藍鷺吃死老鼠的畫面。(圖/取自免費圖庫pexels)

實習記者林郁婷/綜合報導

美國一位男子周日在紐約中央公園(Central Park),錄下大藍鷺(Great Blue Heron)吃掉死老鼠的畫面,影片放上推特,底下留言都是網友的歡呼聲,原因是紐約市的鼠患相當嚴重,預估超過40萬隻,僅次於芝加哥和洛杉磯,而現在終於有方法能解決老鼠,甚至有人說:「直接在地鐵站放幾千隻大藍鷺。」

根據《每日郵報》報導,影片是由巴雷特(David Barrett)拍下,他是曼哈頓鳥類警報的創始人,從影片中可以看見,大藍鷺站在水中,低頭把嘴放到水裡,接著就叼起一隻死老鼠,一口一口吞下肚,過程中還能看見老鼠長長的尾巴,在空中晃來晃去。

紐約市的鼠患最嚴重時,曾來到老鼠數量為當地人口(840萬)的兩倍,繁殖能力旺盛,現在雖然沒那麼誇張,但仍然是隨處可見的程度,尤其近日受到艾達颶風的影響,地鐵站淹水,更是把老鼠從地下都衝到陸地上。光是去年,就有1萬2632人打311說看到老鼠,主要在中央公園和上西城(Upper West Side)。

巴雷特受訪時表示,影片中的大藍鷺其實已經吃了很多魚,但看到老鼠也沒有放過,通常都是吃青蛙或螃蟹。

網友看完影片紛紛拍手叫好,「終於有辦法解決成堆的老鼠了!」、「大藍鷺是英雄」、「直接在地鐵站放幾千隻就好」,也有人提問:「要怎麼讓大藍鷺變多?」

據了解,大藍鷺與歐州的蒼鷺相似,主要分布在北美洲,於黎明或黃昏時間進食,透過眼睛發現獵物,細長的腳站立水中,再用又長又尖的喙刺穿獵物,最後整隻吞下肚,有時也因為這樣被噎死。

It took the Great Blue Heron only a few seconds to lift the rat, once killed, out of the water and swallow it—this morning at the Central Park Pond. pic.twitter.com/E4Vx0ya8od