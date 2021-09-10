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LIVE／颱風假有望！最快下午陸警　氣象局最新說明

生活中心／台北報導

強烈颱風璨樹明日開始逐漸靠近台灣，周日影響最大，中央氣象局預計今日午後到晚間發布陸上颱風警報，警戒範圍可能包括北部、東部、南部部分地區，且颱風有機會登陸，周末放颱風假機率相對提高。氣象局11:40將召開記者會說明颱風最新動態。

璨樹上午8點位於鵝鑾鼻南南東630公里海上，暴風半徑180公里，朝向巴士海峽移動，未來基隆北海岸、東半部、恆春半島、金門都有長浪，明後兩天風浪更大。明日颱風逐漸接近，周日是影響最大的一天，明天開始東部、恆春半島、南部部分地區逐漸有雨，東半部、恆春半島可能有大雨或豪雨，其他地區則是上半天晴朗炎熱，午後有雷陣雨。

▲▼璨樹颱風。（圖／氣象局）

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▲周末璨樹颱風最接近台灣，各地風雨都會很明顯。（圖／氣象局）

周日開始各地天氣不穩定，中部以北、東北部、東部、南部及東南部山區都可能有大雨或豪雨，其他地區也會有短暫陣雨，周日北部、東北部將有局部豪雨以上等級雨勢。各地周末可能出現12級強陣風，且適逢中大潮，低窪地區需留意積水淹水情形。

而今日天氣仍受到太平洋高壓影響，加上颱風沉降作用，各地氣溫偏高，高溫約33到35度，雙北、桃園、東半部、南投可能有36度以上高溫。降雨則仍以午後雷雨為主，容易發生在山區、中南部接近山區平地，今日入夜後受颱風影響，花東地區也會開始有雨。

▲▼璨樹颱風。（圖／氣象局）

▲▼璨樹颱風暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

▲▼璨樹颱風。（圖／氣象局）

若颱風路徑預報沒有變化，氣象局預計今日下午到晚上發布陸上颱風警報，警戒區域包括東半部、北部、南部部分地區，不過這些仍有變化，必須等到警戒實際發布後才最精準。而颱風中心將從台灣東方近海掃過，可能登陸，但路徑仍有不確定性，因此在哪登陸、登陸時間等則還需觀察。

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