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璨樹颱風來襲　南水局加強應變整備全力防災

▲颱風來襲，南水局要求所轄各水庫管理中心嚴加整備，辦理各項防汛整備及盤點作業，並攜手轄區內地方政府及河川局，共同為防災努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲颱風來襲，南水局要求所轄各水庫管理中心嚴加整備，辦理各項防汛整備及盤點作業，並攜手轄區內地方政府及河川局，共同為防災努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「璨樹」颱風8日晚上8時已增強為強烈颱風，中央氣象局預估最快9日晚間發布海上警報，為因應潛在路徑沿台灣海峽北上，對南部區域尤其恆春半島可能影響較大，南水局加強警戒不敢輕忽，要求所轄各水庫管理中心嚴加整備，辦理各項防汛整備及盤點作業，並攜手轄區內地方政府及河川局，共同為防災努力。

▲颱風來襲，南水局要求所轄各水庫管理中心嚴加整備，辦理各項防汛整備及盤點作業，並攜手轄區內地方政府及河川局，共同為防災努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南水局轄管曾文與牡丹水庫水位均處高水位，阿公店水庫於9月10日前為空庫防淤期，各水庫將視氣象條件滾動檢討適時啟動調節性放水。南水局也將視將降雨狀況及氣象條件，充分與河川局協調做好上、下游的因應對策，滾動調整閘門操作，調蓄水庫水量，以為後續水資源調度。

▲颱風來襲，南水局要求所轄各水庫管理中心嚴加整備，辦理各項防汛整備及盤點作業，並攜手轄區內地方政府及河川局，共同為防災努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南水局已完成各水庫土木設施、水工機械、監測、警報系統及備援電力設施安全檢查及測試工作，以確保設施於颱風豪雨期間正常運作，減低災害發生機率。針對可能颱風豪雨造成水源濁度飆高，該局已研訂供水應變措施，除請自來水公司各水廠將清水及配水池等蓄滿，將運用南化高屏聯通管、伏流水及抗旱2.0新鑿水井等備援系統以穩定供水，請民眾安心。

▲颱風來襲，南水局要求所轄各水庫管理中心嚴加整備，辦理各項防汛整備及盤點作業，並攜手轄區內地方政府及河川局，共同為防災努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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