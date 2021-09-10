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頂包「短裙美魔女」曝光！酒駕男撞毀變電箱先溜　還躲人群圍觀

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市羅斯福路、師大路口今(10日)凌晨0時許傳出一起車禍，一輛凌志Lexus RX 200t休轉彎後突失控撞上分隔島變電箱，現場一度傳出爆炸火花，鄰近百戶住家還因此停電。警方到場調查，還意外揪出酒駕頂包案，46歲的周姓短裙美魔女主動上前頂罪，沒想到最終還是遭警方識破。

▲▼酒駕男撞爆師大路變電箱。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲酒駕男撞爆師大路變電箱。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，當時42歲的江男酒後駕車，載著周女沿羅斯福路行駛，右轉進入師大路時，疑似不勝酒力而失控，猛力撞上安全島變電箱，現場一度傳出巨大爆炸聲響、還伴隨著火花，鄰近百戶住戶因此跳電，紛紛在半夜中驚醒外出查看。

▲▼(碼)酒駕男撞爆師大路變電箱。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼酒駕男撞爆師大路變電箱。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲撞擊瞬間現場一度爆出火花。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方趕抵現場後，46歲的周女主動上前聲稱自己是駕駛，是因為邊開車、邊操作導航不慎才會發生車禍；而肇事的江男深知自己酒駕，早在警方到場前即下車、混入圍觀人群中。就在警方對周女說法存疑時，有目擊民眾指出，車禍發生時有看到一名男子自駕駛座走出，警方當場在人群中找到江男，經訊問後江男這才坦承自己就是駕駛，經測後酒測值高達0.72mg/L，遭依公共危險罪送辦。而意圖頂罪的周女因耳朵、額頭撞傷，被送往醫院包紮，事後也因與酒駕者同車吃上罰單。

由於江男撞毀變電箱，台電深夜緊急派遣人員前往現場搶修，約2個小時後才恢復供電。

▼周女試圖頂包，但仍遭警方識破。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲▼酒駕撞變電箱。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

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