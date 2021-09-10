璨樹擦邊東台灣「易跟地形交互作用」　專家警告不排除登陸

記者葉國吏／綜合報導

氣象局今（10日）晨5點30分發佈強颱「璨樹」海上颱風警報，而且路徑再往東修，中心將沿著台灣東海岸北上。不過專家提醒，當颱風在東部外海北上，如果距離台灣很近很容易和地形發生交互作用，「不排除有更近的距離，也不排除有登陸的機會。」

氣象達人彭啟明在臉書粉絲專頁發文指出，颱風中心可能不登陸台灣，相對之下壓力略小，但還是要注意颱風暴風圈仍將侵襲台灣，預計颱風在周六掠過呂宋島東北端，進入巴士海峽，在周六到周日從台灣東方近海北上，周六下午到周日晚上，從南到北逐步風雨加大，這是對台灣最大的時間點。

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▲璨樹颱風將在台灣東部沿海北上。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

在時間點上，清晨五點半氣象局已經發布南部海域的海上颱風警報，預期將會逐步擴大到東部海面，今天下午也可能陸續發布陸上颱風警報，如果按照目前路徑，要解除颱風警報，尤其是北部，可能會在周日的深夜到周一清晨間，才會完全脫離。

雖然颱風中心在預測上似乎不會登陸，但要留意當颱風在東部外海北上，若是距離台灣很近，很容易和地形發生交互作用，不排除有更近的距離，也不排除有登陸的機會，這都只能靠接近時，滾動式的修正調整預測才有辦法得知，務必要提高警覺，不要輕忽。

▲璨樹颱風潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局）

周六開始雨勢將會逐步加大，周六白天開始蘭嶼綠島到台東屏東，就有感覺，當周六暴風圈碰觸陸地，颱風的雨帶將會顯著帶來強風大雨，這次仍以南部的屏東到台東為先，高雄也會有顯著雨勢，東半部的台東、花蓮到宜蘭也都陸續會有顯著降雨，北部有感覺可能要等到周六深夜到周日白天。中南部雖非首當其衝，但仍有大雨，甚至山區仍有較大雨勢，沿海的風勢也較強。