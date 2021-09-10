強颱璨樹「明亮颱風眼」曝　明影響最大！北宜花東、恆春風雨熱區

▲璨樹颱風颱風眼。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者葉國吏／綜合報導

氣象局今（10日）晨5點30分發佈強颱「璨樹」海上颱風警報，而且路徑再往東修，中心將沿著台灣東海岸北上。氣象局長鄭明典一早在臉書貼出璨樹颱風雲圖，表示「小而明亮」，代表璨樹颱風對流區正不斷變化中。

璨樹颱風今晨5時中心位置在鵝鑾鼻的東南方約 680 公里之海面上，每小時以21轉16公里速度，向西北進行。近中心最大風速每秒 53 公尺（約每小時 191 公里），相當於 16 級風；瞬間最大陣風每秒 65 公尺（約每小時 234 公里），相當於 17 級風以上。

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▲璨樹颱風潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局）

中央氣象局預報員透露，璨樹颱風路徑有稍微東修，目前是沿著台灣東部沿海北上擦邊，未來不排除會持續東修，但幅度不會很大。依照目前路徑來看，最快在今天下午5點發佈陸上颱風警報。

氣象局長鄭明典一早在臉書貼出璨樹颱風颱風眼，「又是一個小小、但是明亮的颱風眼，璨樹颱風對流區不斷變化，颱風眼有時會變得模糊，不過目前仍維持強烈颱風的強度。」

天氣風險公司9日發文透露，璨樹颱風10日晚間起到13日，颱風靠近到台灣附近，各國預測路徑，自台灣東部近海北上的機會最高，週六下半天至週一凌晨影響最大，北宜花東、恆春是風雨影響的熱區。