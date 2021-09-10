強颱璨樹有破懷性強風！沿台灣東側北上　今明威脅最大

▲強颱「璨樹」受到太平洋高壓」導引，向西北西轉西北、再轉北朝台灣前進。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

強颱「璨樹」受到太平洋高壓」導引，向西北西轉西北、再轉北朝台灣前進，明後2天威脅最大。氣象專家吳德榮提醒，璨樹如果實際路徑在預測路徑西側，則登陸地點將有「破懷性」強風。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，中央氣象局最新(10日2時)「路徑潛勢預測圖」顯示，「璨樹」強度仍為「強烈」，將緩慢減弱；受到「太平洋高壓」導引，向西北西轉西北、再轉北朝台灣前進，週六、日(11、12日)威脅最大，但與路徑息息相關。

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▲璨樹颱風海上颱風警報。

若如預測路徑從台灣東側北上，則其暴風圈掃過東半部、北部，帶來強風豪雨；但若實際路徑偏在預測路徑東側，對陸地威脅減輕的幅度，與偏東的幅度成正比；但若實際路徑偏在預測路徑西側，則登陸地點將有「破懷性」強風，其他陸地的強風豪雨也會加劇。而從台灣海峽北上的機率已大幅降低。

最新(9日20時)歐洲系集模式(ENS)50次模擬路徑亦有類似之分布。目前預測路徑的「不確定性」仍呈現不同程度的威脅，不過此「不確定性」於今日內將逐漸縮小，對台灣各地威脅的程度也將逐漸明朗，應密切注意最新資料。

▲璨樹颱風暴風圈侵襲機率。

今(10)日受「太平洋高壓」影響，各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；桃園以南近山區午後有局部雷陣雨，仍有局部較大雨勢的機率。晚起受「璨樹」外圍環流影響，東半部轉有局部陣雨。今日各地氣溫：北部24至36度，中部24至36度，南部24至35度，東部23至36度。



最新模式模擬顯示，週六、日(11、12日)「璨樹」威脅最大，但不同的路徑，對各地帶來的天氣是不同的，應參考最新「颱風警報」及短期預報的調整。下週一(13日)颱風遠離、天氣逐漸好轉。下週二至週四(14至16日)各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流發展，需防範劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)；清晨西南部有局部降雨的機率。

▼中央氣象局最新(10日2時)「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，「璨樹」受到「太平洋高壓」導引，向西北西轉西北、再轉北朝台灣前進，週六、日從台灣東側北上，「不確定性」範圍縮小。最新(9日20時)歐洲系集模式(ENS)50次模擬路徑亦有類似之分布(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）