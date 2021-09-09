澎恰恰借錢「被騙500萬」！神祕男拿支票落跑消失…警追主謀傻眼

▲藝人澎恰恰先前因破產欠債風波，多次登上媒體版面。（圖／翻攝自Facebook／澎恰恰）

記者閔文昱／綜合報導

藝人澎恰恰去年因拍電影、投資文創產業，向地下錢莊借錢，欠下2.4億元債務，驚傳他8日留下一則訊息：「今晚，是我人生的最後一晚。」之後隨即失聯，讓好友相當焦急，所幸之後已透過Facebook報平安，然而近年他深陷債務黑洞，先前還曾開了一張500萬支票抵押借錢，不料對方卻提領支票沒給錢，讓他一狀告上法院。

澎恰恰於2019年間，與一名號稱有工作上合作關係的男子「耀文」借款500萬元，並在同年12月將面額500萬元支票交給對方，約定2天後向對方拿取500萬元。不料，澎恰恰所開出的支票在隔天被一名黃姓男子存入自己的帳戶中，到了依約時間時，澎恰恰也未收到500萬元，驚覺自己受騙，將黃男以「侵占罪」告上法院。

▲藝人澎恰恰。（圖／記者湯興漢攝）

黃男到案後表示，自己並不認識澎恰恰，先前因向一名鄭姓男子借錢，並將帳戶抵押給對方，所以帳戶雖然是他的，但他並未使用。檢方追查發現，帳戶確實為鄭男使用，可能是地下錢莊主嫌，將他傳喚到案，無奈對方都未出庭，且澎恰恰為未到案說明與「耀文」的合作內容為何，因此採信黃男的說法，給予不起訴處分。

據了解，澎恰恰去年宣告欠下2.4億元債務，為了籌款還債已將位在台北大安區的豪宅大廈抵押，過去他以3千萬買下位於2樓的公寓，而附近房子目前實價登錄約1億，估計該房也有億元以上價值。

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