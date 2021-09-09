快訊／探勘水源地跌50米深溪谷　公所職員胸骨撞斷直昇機搶救

▲探勘水源地不慎跌落深谷，黑鷹直升機馳援。（圖／記者楊漢聲翻攝）
記者楊漢聲／台東報導
台東縣延平鄉公所人員與林務局人員9日一同會勘位於鄉公所後方的二層坪水源地，其中鄉公所人員不慎跌落溪谷，胸骨骨折、四肢挫傷，申請緊急救護任務。
因現場為斷崖，搜救人員冒險接近傷患，傷患胸骨骨折，四肢無法動彈，為避免搬運過程危險，救護人員申請空中救援。
空勤總隊派遣UH-60M型直升機進行救援，下午2時26分吊掛成功，2時41分降落台東豐年機場，將傷患由救護人員轉送台東馬偕醫院進行救治。
▲探勘水源地不慎跌落深谷，黑鷹直升機馳援。（圖／記者楊漢聲翻攝）
記者楊漢聲／台東報導
台東縣延平鄉公所人員與林務局人員9日一同會勘位於鄉公所後方的二層坪水源地，其中鄉公所人員不慎跌落溪谷，胸骨骨折、四肢挫傷，申請緊急救護任務。
因現場為斷崖，搜救人員冒險接近傷患，傷患胸骨骨折，四肢無法動彈，為避免搬運過程危險，救護人員申請空中救援。
空勤總隊派遣UH-60M型直升機進行救援，下午2時26分吊掛成功，2時41分降落台東豐年機場，將傷患由救護人員轉送台東馬偕醫院進行救治。
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