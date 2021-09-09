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爆Delta群聚不升級！陳時中坦言「新北疫情發展中」：但未達升級條件

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

新北幼兒園群聚累計23人染疫，其中10人基因定序確認為Delta病毒株，板橋某社區因爆出6例確診全面清空，為防堵疫情擴散，新北市長侯友宜昨（8）日優先宣布關閉運動場館、禁止內用。外界也相當關心是否會再度升三級警戒？對此，指揮官陳時中表示，以目前情況還沒到升三級的條件。

陳時中表示，以目前的疫情情況來看，還沒到升三級的條件，這是很清楚的，目前桃園疫情已經相對在控制範圍，新北市還在發展中，情況相對還需要觀察，但現在持續在匡列中，如果都能控制在匡列者內，疫情就可以控制，不過當然未來如果需要升級，一樣該怎麼做就怎麼做。

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另外，指揮中心今也公布台北市和新北市各有2例本土確診，其中1名是新北板橋某住宅的裝修工人，該工人住在台北市，所以歸類在台北市，匡列太太也確診陽性；而新北市2例和幼兒園以及集合住宅沒有特定關係，兩人是同住者。

而在裝修工人方面，外界也疑惑除了氣溶膠外，很大原因可能是公共空間接觸染疫？陳時中說，目前很初步的調查資料，工人並沒有進到裡面，只是裝修公司要求全員採檢，他去社區採檢確診，不過目前幼兒園或是住宅大樓的環境採檢都是陰性。
 

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