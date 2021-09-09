妥瑞兒上課眨眼抖肩假咳　職能治療師動態感統活動提升專注力

▲妥瑞兒上課眨眼咳嗽無法專心，職能治療師以動態感統活動提升專注力。（圖／部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

5歲的南投葉姓男童就讀幼兒園，因在上課時會出現眨眼、抖肩的現象，無法專心，而且不時會發出類似咳嗽的聲音影響同學，老師建議家長帶他就醫；經醫師診斷葉童有妥瑞症傾向，應接受復健治療，在職能治療師藉團體的動態感統活動，並搭配有趣的認知教具，滿足孩子的動態需求，目前專注能力已明顯提升。

部立南投醫院職能治療師何政峰指出，妥瑞兒外觀與一般無異，但在有壓力、無聊、疲倦及興奮時，會明顯反覆出現半不自主的動作及聲語的現象，例如眨眼、扮鬼臉、聳肩、搖頭晃腦等動作，以及發出清喉嚨、大叫、咒罵等聲音，有時甚至會出現碰觸別人、邊走邊跳、傷害自己等複雜行為，也可能會有強迫症、易分心、專心度不足、過動、學習困難、自閉或其他非情緒問題並存。

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何政峰表示，目前有許多不同的治療處理方式，已被證實對減少妥瑞症狀發生的頻率及嚴重度有效，但至今尚無法完全根治；妥瑞症雖會影響外在形象，但不會威脅生命，因此若程度輕微就不是非治療不可，也勿因妥瑞症患者的外在表現而針對症狀治療，應該優先改善其他問題。

例如葉小弟的家長因孩子的干擾行為，而多安排靜態的活動，導致他平時活動量不足，上課時容易分心、注意力不集中而影響學習狀況，因此職能治療師針對活動量不足、易分心這部份，為他安排特定活動來改善學習狀況。

部投復健科主任周建文補充，其實了解與接受妥瑞症，比藥物治療更重要，旁人都可學習與相關症狀共存，營造友善環境；例如老師可安排介紹，讓同學們認識瞭解妥瑞兒不自主的聲音與動作等症狀，減少誤解，在適當支持的情境下，協助他們的校園生活能更順利。



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