4歲男童狂飆髒話…爸媽氣噗噗：哪學的！醫診斷竟「罹患怪病」

▲4歲男童狂飆髒話爸媽氣炸。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

活潑好動是孩子的天性，但如果出現舉止怪異的行為時，就需要引起家長們的重視了。近日，江蘇省淮安市4歲男童多多（化名）在日常生活中經常做鬼臉、眨眼睛、飆髒話，多次被家長糾正命令改掉「壞習慣」也無濟於事。經過醫生診斷，原來他患上了一種怪病。

據《看看新聞》報導，雖然今年4歲的多多從小就比較調皮，但父母總認為因為是男孩子，活潑好動一點很正常。沒想到，多多近日開始出現頻繁眨眼、撅嘴等小動作，有時候還經常說髒話，讓家人覺得很奇怪。

見多多的壞毛病越發嚴重，父母頓感不妙，帶他到醫院就診。經過一系列檢查，醫生初步診斷，孩子是患上了「妥瑞症（Tourette Syndrome、TS）」。

▲醫生診斷，男童罹患怪病。（圖／翻攝自看看新聞）

「妥瑞症是一種以簡單或複雜，不自主地重複一個或多個部位肌肉抽動的一種神經精神疾病。」 淮安市中醫院兒科中醫師段鬱峰表示，這種疾病多發生於孩子的學齡前，常見於4歲到10歲左右兒童，「主要表現面部有眨眼睛、歪嘴，逐漸會發生一些全身的症狀，比如搖頭聳肩和發聲抽動，主要表現為清嗓子或者喘吠的叫聲。」

醫生表示，妥瑞症在臨床上並不少見，總體發病率約為5%左右，病因目前還不完全清楚，「可能與精神緊張、情緒波動、家庭管教過嚴等因素有關係。」他進一步解釋，妥瑞症雖然不會造成明顯的臟器損害，但是會對兒童日後的學習、生活和心理產生一定的不良影響。

醫生提醒，父母在日常生活中，要注意多觀察孩子的一舉一動，一旦懷疑有妥瑞症的表現時，不必驚慌，也不要過多地責備孩子，應及時帶孩子去醫院，請專業的醫生進行診治。

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