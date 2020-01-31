4歲童頻眨眼、爆粗口！父母「以為頑皮」狂責罵...送醫驗出「妥瑞症」驚呆

▲男童近日時常做出許多奇怪舉動，包括眨眼、做鬼臉等等。（圖／翻攝荔枝網）

記者洪珮瑄／綜合報導

江蘇淮安市一名4歲男童多多（化名）近日突然做出許多奇怪舉動，除了常常眨眼、做鬼臉外，甚至還瘋狂爆粗口。男童的父母原本以為他只是調皮搗蛋，但多次責備卻沒有改善，因此便帶著他到醫院看診，沒想到竟被檢查出患有「妥瑞症（Tourette Syndrome，TS）」。

綜合陸媒報導，多多近日一直做出眨眼、做鬼臉、撅嘴，甚至還罵髒話，由於他平時就是個活潑好動的孩子，所以父母沒有察覺異樣，以為他只是因為調皮。不過，無論怎麼糾正、責罵，多多卻依然改掉壞習慣，甚至變得越來越嚴重，讓爸媽擔心不已，趕緊向醫生求助。

事後，經過初部診斷，醫生認為多多是患有「妥瑞症」。他向多多的家屬表示，「妥瑞症是一種不自主地重複一個或多個部位肌肉抽動的一種神經精神疾病，例如一直發出清喉嚨的聲音，或聳肩、搖頭晃腦等」。

▲男童事後被確診患有「妥瑞症」。（圖／翻攝荔枝網）

對此，淮安市中醫院兒科中醫師段鬱峰指出，此病多發生於學齡前，常見於4歲至10歲左右的兒童，主要表現有手面部頻繁眨眼及出現歪嘴，之後會出現全身症狀，如搖頭聳肩及發聲抽動。

對於多多的症狀，醫生提到，稱妥瑞症在臨床上並不罕見，總體發病率約5%，病因目前無法斷定，可能和精神緊張、家教過嚴等有關。不過，他強調，這病症不會對身體造成明顯傷害，但對兒童的學習和生活等造成影響，父母應在平日多留意子女舉動，若發現妥瑞症病徵，應帶他求醫而非一味責備。

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