快訊／新增個案「與埃及爸同時入境」　新北：有無關聯還在釐清

記者杜冠霖／新北報導

今新北新增2例確診個案，對於是否與埃及爸有關，新北市衛生局長陳潤秋表示，這兩名確診個案是與案16160（埃及爸爸）同時入境，居隔後第一次檢驗同樣是陰性，第二次才陰轉陽且Ct值非常高，感染源還有待進一步釐清。

陳潤秋表示，今天的新增個案是與案16160同時入境，檢疫期間PCR兩次都是陰性，居隔後第一次檢驗同樣是陰性，之後才陰轉陽且Ct值非常高，是在境外就感染後面陰陰陽陽、還是疫情時感染，都有待進一步釐清。

中央流行疫情指揮中心9日公布國內新增4例COVID-19本土病例，個案分布為台北市及新北市各2例，其中3例為已知感染源、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增4例本土病例中，為3例男性、1例女性，年齡介於30歲至50多歲，其中1例發病日為9月5日、餘3例為無症狀感染。

另外，指揮中心也表示，今日也新增2例境外移入個案，分別為埃及籍30多歲男性(案16169)及埃及籍40多歲男性(案16170)，8月4日一同自埃及來臺，均持有搭機前3日內檢驗陰性證明且入境後採檢及檢疫期滿前採檢結果均為陰性；由於2人曾接觸確診個案，9月7日由衛生單位安排採檢，結果皆為陰性，今日再次採檢並確診(案16169之Ct值36.7，案16170之Ct值34.7)；2人相關接觸者匡列中。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）